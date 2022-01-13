На Рівненщині почав руйнуватися дерев'яний міст через річку Стир. Вода підмила опори, через це частина конструкції опустилася вниз, розповів Суспільному депутат облради Іван Калюта. У планах – відремонтувати його й передати на баланс органів влади. Поки ж водіїв закликають оминати переправу.

Міст через річку Стир – єдине сполучення між селами Млинок та Великі Телковичі. Він почав руйнуватися.

Суспільне Рівне

Бібліотекарка Раїса Блищик на свята їхала на автомобілі частково прогнутим мостом. З іншого боку річки живуть її родичі.

"На свято не приїжджали вже до мене діти. І внуки не приїжджали. Може, якось і проїжджають, але я побоялася. Краще застерегтися. От поладять – і тоді будемо їздити. А так, кажу, "трішки оберігайтеся", – розповідає жителька с.Млинок Раїса Блищик.

Суспільне Рівне

Жителі Млинка добираються мостом в сусідні Великі Телковичі до сімейного лікаря. У зворотному напрямку – на ринок. Раніше люди об'їжджали декілька кілометрів, аби перепливти річку поромом. Цей міст є також основним шляхом сполучення сіл колишніх Зарічненського і Володимирецького районів.

"В нас сім'ї пов'язані – в нас родичі в Телковичах, Бишляку, Білому, Володимирці. І так само Млинок, Борове. Він нам не те що потрібен, ви просто не уявляєте, як він нам потрібен цей міст. В нас зв'язані родини. І так само в ліс, і до нас – там рух весь час йде, йде, йде", – пояснює староста округу Микола Калюта.

Суспільне Рівне

Розташований міст на території Зарічненської громади. Її очільник Богдан Квачук пояснює: конструкції пошкодились через скупчення криги під час льодоходу. Мовляв, вода почала сильніше підмивати палі.

"Більша ймовірність, що воно сталося через непрохідність льоду. Зараз вже поставили хлопців, які регулярно чергують. Як тільки збиратиметься крига, вони її будуть супроводжувати. Створена комісія, щоби слідкувати за цим мостом. Було, що вночі, коли люди сплять, проїжджали лісовози. Це теж є однією з причин перенавантаження мосту", – роз'яснює голова Зарічненської громади Богдан Квачук.

Суспільне Рівне

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Міст у 2015 році звели військовослужбовці дорожньо-мостового батальйону. Тогочасний очільник облради Михайло Кирилов пояснював: переправа треба, а грошей у бюджеті бракує. 600 тисяч гривень надав меценат Віктор Мялик. Ініціатором будівництва був його помічник, місцевий житель і тепер депутат облради Іван Калюта. Каже: вони міст поставили, вони його й ремонтуватимуть. Процес планують організувати після консультацій з військовими. Суму й терміни не називає.

"Міст просів на 80 сантиметрів, зразу ж ми забили тривогу. Зараз ми не можемо до нього приступити, тому що лід під мостом пішов, течія стала. Будемо чекати можливості й при першій нагоді Віктор Нечипорович пообіцяв, що він сюди приїде особисто, розглянемо разом", – коментує депутат облради Іван Калюта.

Суспільне Рівне

Він пояснює: за сім років об'єкт так і не передали на баланс органам влади. Це підтвердив журналістам голова громади. Вирішити питання планують після ремонту. В обласній адміністрації про ситуацію дізналися від Суспільного.

"Ми як сьогодні отримали запитання, і я особисто ознайомився з цим питанням – два дерев'яних мости через річку Стир перебувають в аварійному стані. До того в нас управління УКБ не мало інформації, хто є балансоутримувачем. Сьогодні ми з'ясуємо. Безпосередньо буде дано доручення місцевій владі спільно з УКБ відпрацювати це питання", – заявив перший заступник голови ОДА Сергій Подолін.

Місцева влада закликає водіїв поки що оминати міст. Перед ним планують встановити загорожу для зупинки криги, аби уникати подібних проблем надалі.

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