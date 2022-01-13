За результатами онлайн-голосування одеситів на платформі "Соціально активний громадянин" переможцями громадського бюджету Одеси-2022 стали 14 малих проєктів на загальну суму 6 943 605 грн. Всього на голосування винесли 70 ініціатив, повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

499 900 грн витратять на коворкінг "LIBRARIUM" у приміщенні бібліотеки-філії №12 КУ "ЦБС для дорослих" на 16 станції Великого фонтану в Одесі. Відповідно до даних проєкту, це має бути сучасний технологічно оснащений коворкінг для роботи в тиші або організації зустрічей. За ініціативу проголосували 1 078 людей.

Соціально активний громадянин Перспективне зображення інтер'єру коворкінгу

На капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Семена Палія, 74 витратять 499 900 грн. Відповідно до проєкту, на місці облаштують зони відпочинку з лавами, урнами для сміття, альтанками та тротуаром. За цей проєкт голоси віддали 934 людини.

Соціально активний громадянин Фото території до проведення ремонту

За проєкт "Мобільна паліативна допомога" голосували 879 людей. На його реалізацію витратять 499 800 грн. Ця ініціатива передбачає, що для відділення мобільної паліативної допомоги КНП «ЦПМСД №4» ОМР придбають автомобіль для забезпечення цілодобової медичної та психологічної допомоги невиліковним хворим та їх родичам. Команда служби складатиметься із лікаря, медичної сестри, психолога, соціального працівника та представника духовенства.

Соціально активний громадянин Макет автомобіля

Проєкт реконструкції дитячого майданчику "Юний Десант" підтримали 736 містян. Майданчик на вулиці Десантний бульвар, 1 відремонтують за 499 900 грн. План передбачає демонтаж старих та встановлення нових розважальних місць та встановлення огорожі.

Соціально активний громадянин Стан дитячого майданчику до ремонту

Створення сучасного кабінету-музею історії підтримали 554 містянина. Цей проєкт передбачає ремонт та оснащення інтерактивним комплексом кабінету історії в Загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 45 Одеської міської ради. На роботи виділили 491 458 грн.

Соціально активний громадянин Макет кабінету

Реконструкція дитячого спортивного майданчика на вулиці Святослава Ріхтера, 130 коштуватиме 491 106 грн. Ініціативу підтримали 432 людини. Проєкт передбачає встановлення альтанки зі столами, лавок, урн для сміття, демонтаж застарілих травмонебезпечних об'єктів тощо.

Ще один спортивний гральний майданчик облаштують на вулиці Болгарська, 74-76. За це проголосували 430 громадян. За 496 152 грн. там мають встановити "якісне обладнання".

У 499 770 грн. обійдеться створення дитячого майданчику на вулиці Сонячній, 8. За цей проєкт проголосували 426 людей.

Дитячий майданчик на площі Бориса Дерев'янка, 3 коштуватиме 499 990 грн. Його створення підтримали 414 містян.

Проєкт будівництва дитячого майданчику в парку "Юність" підтримали 371 голосом. автор пояснює, що внаслідок активної забудови міста багатоповерхівками людям не вистачає місць для відпочинку. Створення такого місця коштуватиме 490 000 грн.

В тому ж парку встановлять системи автоматичного поливу та системи відеоспостереження. Перший проєкт підтримали 364 людини, другий — 249. Коштуватимуть вони 492 000 грн. та 485 000 грн. відповідно. Камери, відповідно до проєкту, мають вберегти майно парку від вандалів.

Соціально активний громадянин Система поливу зелених насаджень

Дитячий ігровий майданчик "Радуга" створять на вулиці Академіка Філатова, 30. Ініціативу підтримали 287 людей, роботи, які включатимуть демонтаж старого майданчика та встановлення нового, коштуватимуть 499 494 грн.

Проєкт дитячого майданчику "Капітошка" на вулиці Генерала Петрова, 78. Роботи коштуватимуть 499 135 грн., проєкт підтримали 273 людини.

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