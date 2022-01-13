Через тріщину у трубопроводі холодного водопостачання у приватному секторі Московського району (район Тюринки) не буде води, постачання мають відновити до 21:00 13 січня.

Пошкодження на водоводі на вулиці Варварівській виявили близько 18:00 12 січня, аварійні бригади працювали вночі, розказала Суспільному речниця комунального підприємства "Харківводоканал" Тамара Редько 13 січня.

За її словами, через порив водопостачання вимкнули у приватному секторі на вулицях:

вул. Моїсеєвська, вул. Артільна, вул. Тополєва, вул. Ангарська, вул. Ново-Віринська, вул. Новохарківська, вул. Галинська, вул. Варварівська, вул. В'ятська, вул. Пестеля, вул. Люсинська, вул. Юрія Лавриненка, вул. Семиградська, вул. Маломосковська.

Аварія сталася на водоводі діаметром 200 мм, повідомляє пресслужба "Харківводоканалу".

"Провели діагностику характеру пошкодження — виявили тріщину на технічно зношеному трубопроводі холодного водопостачання, оперативно готуємось до перекладки на цій ділянці водоводу", — цитує пресслужба директора "Харківводопостачання" Владлена Волкова.

На час ремонту підвозитимуть воду, повідомили у водоканалі.

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