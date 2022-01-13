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У Харкові — пожежа в університеті Каразіна, студентів евакуюють
ПОЖЕЖАРегіони

У Харкові — пожежа в університеті Каразіна, студентів евакуюють

Тетяна Федоркова Юлія Давидова Маргарита Дежкіна
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У Харкові — пожежа в університеті Каразіна, студентів евакуюють Суспільне Харків

У центральному корпусі Харківського національного університету ім. Каразіна сталася пожежа. Студентів та викладачів евакуювали.

До університету прибули щонайменше 13 одиниць техніки, повідомив Суспільному речник рятувальників Дмитро Чайка. За його словами, рятувальників викликали о 12:25, попередньо, займання сталося в актовій залі.

У Харкові — пожежа в університеті Каразіна, студентів евакуюютьСуспільне Харків

У Харкові — пожежа в університеті Каразіна, студентів евакуюютьСуспільне Харків

За словами студентів, на першому і другому поверхах університету — сильне задимлення

Чотирикурсник історичного факультету Михайло Куліуш каже, що приміщення задимлені на різних поверхах. Він разом з іншими покидав аудиторію на п'ятому поверсі.

"Я писав екзаменаційну роботу, коли почали звучати сирени. Відбулася організована евакуація разом з керівниками кафедри, деканатом. Всі вийшли. Начебто ніхто не постраждав. На якомусь поверсі задимлення. Практично по всьому корпусі можна побачити дим. На першому поверсі було тотальне задимлення, неможливо було щось побачити навколо себе", — розповів Михайло.

У Харкові — пожежа в університеті Каразіна, студентів евакуюютьСуспільне Харків

У Харкові — пожежа в університеті Каразіна, студентів евакуюютьСуспільне Харків

У Харкові — пожежа в університеті Каразіна, студентів евакуюютьСуспільне Харків

Доповнено 13:40. Пожежу в університеті Каразіна загасили, травмованих немає.

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