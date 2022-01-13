Чернівецький блогер Олександр Заліско, який організував вечірку у День пам'яті жертв Голодоморів, сплатить штраф за порушення карантину.

Про це Суспільному повідомили у Галицькому районному суді міста Львова, де слухали справу блогера.

За словами секретаря суду Павла Берези, блогер визнав у суді свою вину. Відтак суддя оштрафував його на 17 тисяч гривень.

Заліско влаштував вечірку в Будинку вчених у Львові 27 листопада. Він та гості публікували у соцмережах фото та відео з вечірки. Там були танці та застілля. Ведучий Володимир Остапчук опублікував у своєму Instagram фото столу, яку підписав "Голодна туса". Згодом він вибачився за це написавши, що підпис не був наругою чи гумором над днем пам'яті жертв Голодоморів.

bbc.com Фото, яке опублікували з підписом "Голодна туса".

У соцмережах негативно відреагували на подію, зокрема зазначали, що влаштовувати вечірки у день пам'яті жертв Голодоморів недоцільно. 29 листопада поліція Львова повідомила, що на Заліска склали протокол за порушення карантину. Правоохоронці виявили відео з вечірки під час моніторингу соціальних мереж.

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