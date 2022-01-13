Чернівецький блогер Олександр Заліско, який організував вечірку у День пам'яті жертв Голодоморів, сплатить штраф за порушення карантину.
Про це Суспільному повідомили у Галицькому районному суді міста Львова, де слухали справу блогера.
За словами секретаря суду Павла Берези, блогер визнав у суді свою вину. Відтак суддя оштрафував його на 17 тисяч гривень.
Заліско влаштував вечірку в Будинку вчених у Львові 27 листопада. Він та гості публікували у соцмережах фото та відео з вечірки. Там були танці та застілля. Ведучий Володимир Остапчук опублікував у своєму Instagram фото столу, яку підписав "Голодна туса". Згодом він вибачився за це написавши, що підпис не був наругою чи гумором над днем пам'яті жертв Голодоморів.
У соцмережах негативно відреагували на подію, зокрема зазначали, що влаштовувати вечірки у день пам'яті жертв Голодоморів недоцільно. 29 листопада поліція Львова повідомила, що на Заліска склали протокол за порушення карантину. Правоохоронці виявили відео з вечірки під час моніторингу соціальних мереж.
Що відомо
- Олександр Заліско є чернівецьким блогером, має понад мільйон підписників в Instagram.
- Серед запрошених на вечірці були такі українські блогери-мільйоннки: Наталі Литвин, Таня Самбурська, Валерія Юрченко, Саша Бо.
- У соцмережах негативно відреагували на подію, зокрема зазначали, що влаштовувати вечірки у день пам'яті жертв Голодоморів недоцільно.
- Олександр Заліско на своїй сторінці в Instagram відреагував, написавши таке: "Я не вибирав цей день! Цей день вибрав мене! І я не дозволю комусь псувати мій настрій". Пізніше вибачився перед людьми, яких образило те, що вечірка відбулася в День пам'яті.
- Блогер Олександр Куровський, який також був на вечірці, у соцмережах попросив вибачення у своїх підписників за цей випадок. Це ж зробила інша блогерка Дарина Запісочна.
- Бренди "Нова пошта", "ROZETKA", "JYSK", "Ukraine, Фокстрот", Лінія магазинів "EVA", "Хенкел", "METRO"," Kyivstar", "LOVARE" повідомили, що відмовляються від співпраці з блогерами, які були на вечірці.