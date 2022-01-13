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За добу в Одеській області від COVID-19 померли дев'ять хворих
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За добу в Одеській області від COVID-19 померли дев'ять хворих

Марина Повертайло
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За добу в Одеській області від COVID-19 померли дев'ять хворих Freepik

За добу в Одеській області COVID-19 виявили у 508 людей. 754 хворих одужали, дев'ять померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (997). На другому місці за кількістю хворих Івано-Франківська область (983), на третьому – Львівська (949).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 242 995 громадян,
  • одужали 229 003 людини,
  • померли 5 628 хворих,
  • наразі хворіють 8 364 мешканці області.

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