У Рівному визначили переможців першого Громадського бюджету озеленення на 2022 рік. До шести проєктів, які були визначені після завершення голосування наприкінці 2021 року, додали ще два. Тож загалом мають втілити вісім ідей рівнян, повідомив член координаційного комітету Громадського бюджету Рівного Андрій Токарський.

Що вирішив комітет

Три мільйони гривень, передбачені на розвиток зелених зон і природоорієнтовані рішення, поділять між двома великими й шістьма малими проєктами. Так 12 січня вирішили на засідання координаційного комітету.

Спершу проходило чотири малі проєкти, але після детального підрахунку залишкових коштів знайшли змогу профінансувати ще створення "живої" огорожі вздовж вулиці Шухевича. За словами його авторки Вікторії Власюк, огорожу планують з живоплоту.

"Вона є найкращим захистом від вуглекислого газу, від викидів, від пилу, шуму. Це буде такий бар'єр, який захищає мешканців міста і людей, які прогулюються, велосипедистів, які їдуть від самої дороги, всього, що вона нам дарує", – розповідає авторка проєкту.

Також додали до переможців проєкт освітлення та благоустрою кишенькового парку на перехресті вулиць Гагаріна та Грушевського.

Переможці: великі проєкти

1. З результатом у 1 592 голоси в лідерах у категорії “природоорієнтовані рішення” – “Озеленення, модернізація та благоустрій рекреаційної зони перед міським палацом культури”. Проєкт передбачає облаштування рекреаційної зони відпочинку біля Міського палацу культури. “Облаштування даної локації ліквідує хаотичне паркування на пішохідній зоні, а облаштування нового покриття на ній усуне затоплення тротуару дощовою водою. Озеленення даної території створить затишний простір для мешканців міста”, – йдеться в описі. Вартість реалізації 999 тисяч гривень.

2. З результатом у 1 453 голоси у категорії “благоустрій зелених зон” – “Відновлення зеленої зони з прилеглим пішохідним маршрутом у парку Північний”, вартість реалізації 899 тисяч гривень. Проєкт передбачає реконструкцію зеленої зони на вулиці Коновальця, в тому числі й сходів.

Переможці: малі проєкти

1. З результатом у 892 голоси проєкт – “Зелений простір “Біорізноманіття навколо” біля Палацу дітей та молоді”, вартість його реалізації 199,9 тис. грн. Він передбачає створення зеленого простору на бетонному покритті біля ПДМ “для збільшення площі міського озеленення, для підвищення стійкості міського середовища до зміни клімату, для відпочинку в комфортних умовах та неформального спілкування батьків і дітей ПДМ та перехожих, для привертання уваги до біологічного різноманіття у місті”.

2. З результатом у 850 голосів проєкт – “Влаштування зеленої парковки по вулиці Клима Савура”, вартість реалізації 200 тис. грн. Проєкт передбачає створення зеленої парковки поряд з багатоповерхівкою №14, йдеться про місце, де демонтували гаражі, а територія лишилась занедбаною.

3. З результатом у 450 голосів проєкт – “Організація громадського майданчика для компостування органічних решток у дворі будинків”, вартість реалізації 68,5 тис. грн. У описі йдеться, що цей проєкт “допоможе вирішити проблему із рослинними рештками та опалим листям на прибудинковій території, а також у мешканців будинків буде можливість цивілізованої утилізації харчових відходів з кухні. Завдяки майданчику для компостування буде виготовлятися корисне добриво”. Майданчик планують на вулиці Грушевського біля будинків №38-40.

4. З результатом у 610 голосів проєкт – “Простір для гри та розвитку малюків у парку на Грабнику”, вартість реалізації 199 тис. грн. За ці гроші планують продовжити відновлення парку та “створити цікавий і безпечний простір для гри малюків, використавши наявну бетонну конструкцію”.

5. З результатом у 283 голоси проєкт – "Освітлення та благоустрій кишенькового парку на перехресті вулиць Гагаріна та Грушевського". Проєкт передбачає освітлення й облаштування парку, озелененого там восени 2021 року.

6. З результатом у 272 голоси проєкт – "Жива огорожа вздовж вулиці Шухевича".

Що відомо

Громадський бюджет озеленення у Рівному запровадили вперше. До виборів допустили 29 проєктів: 19 у категорії “великі” та 10 у категорії “малі”. Голосування за проєкти завершилось 28 грудня.

Раніше комітет бюджету прийняв рішення, що на реалізацію ідей жителів Рівненської громади піде 3 млн грн, з яких 2 млн – на великі проєкти.

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