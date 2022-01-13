Для ландшафтного парку на Полтавщині розробили проєкт організації території

Для ландшафтного парку "Диканський", що на Полтавщині, мають затвердити новий проєкт організації території. Його розробили науковці, а розглянуть депутати облради орієнтовно у лютому, розповів Суспільному начальник відділу обласного департаменту екології Олександр Монастирський. Із цим документом закріплять новий поділ території та розроблять низку заходів для збереження місцевості.

Бузковий гай та Пивоварські ставки на околиці Диканьки – частина регіонального ландшафтного парку. Він належить до природно-заповідного фонду.

"Ми проводимо тут дуже багато заходів для дітей, для туристів, для дорослих відвідувачів парку. Тут відбувається фестиваль "Пісні бузкового гаю", – говорить директорка ландшафтного парку "Диканський" Ірина Черкаська.

фото: Суспільне Полтава Ландшафтний парк "Диканський"

Площа цього ландшафтного парку – майже 12 тисяч гектарів. Він повністю розміщений у межах Диканської громади та включає частину Диканського лісництва. Заснували парк 1994-го рішенням сесії обласної ради.

1999-го – затвердили перший проєкт організації території. Нині ж його хочуть оновити. Торік на ці роботи оголосили тендер і витратили 800 тисяч гривень із обласного бюджету.

"Розробляється, скажімо так, план заходів, план потреб для того, щоб зберегти природу на цій території, для того, щоб її охороняти ефективно", – розповідає Ірина Черкаська.

фото: Суспільне Полтава "Співоче поле" у ландшафтному парку "Диканський"

Проєкт організації території призначений, зокрема, для розробки стратегії та заходів щодо розвитку місцевості, охорони її об’єктів, а ще – для поділу території на зони.

"На карті показане зонування парку, умовні позначення. Червоним от, наприклад, господарська зона, видно. Також сюди входить захисна зона газопровідної системи. Зеленим, наприклад, заповідна зона, де найбільше обмежень", – повідомляє начальник відділу обласного департаменту екології Олександр Монастирський.

Згідно з новим проєктом організації території, найбільше займають господарська та рекреаційна зони – 41,92% та 42,8% відповідно. Трохи більше 15% – це заповідна територія.

"Основна в цих парках – заповідна зона, де забороняється будь-яка господарська діяльність. Також є зона регульованої рекреації – це для короткочасного відпочинку населення. У господарській зоні немає таких великих обмежень, там заборонено мисливство, але можна будувати господарські будівлі, споруди", – додає Олександр Монастирський.

фото: Суспільне Полтава Ландшафтний парк "Диканський"

"Науковцями рекомендовано збільшити заповідну зону, тому що зараз у нас лише 6% заповідної зони. Там категорично обмежена діяльність людини для відновлення природи. Наприклад, урочище Лапівщина слугує для відновлення сірого журавля – виду червонокнижного. Степові території, Жукова балка – там у нас червонокнижні види степових рослин", – говорить директорка ландшафтного парку "Диканський" Ірина Черкаська.

Проєкт організації території на 10 років мають затвердити на сесії обласної ради, каже начальник відділу обласного департаменту екології Олександр Монастирський.

За його словами, загалом на Полтавщині 393 природно-заповідних території та об’єкти. Їхня площа – близько 143 тисяч гектарів.