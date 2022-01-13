У Миколаєві 13 січня поліція перевіряє анонімне повідомлення про замінування всіх торговельних центрів.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Тетяна Петрова.

За словами Тетяни Петрової, о 10:30 на електронну пошту поліції та СБУ невідомі повідомили про замінування всіх торговельно-розважальних центрів міста, зокрема, "Сіті-Центр", "Епіцентр", супермаркетів "Сільпо", "Таврія В" та інших.

"Провели евакуацію людей. На місця виїхали працівники поліції, ДСНС, вибухотехніки, медики, газова служба. Тривають перевірки", – розказала Тетяна Петрова.

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Що відомо

Президент Володимир Зеленський 25 березня підписав Закон "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" № 1292-ІХ.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).

До восьми років позбавлення волі призначатимуть тим, хто повідомив про неправдиве замінування, зокрема, шкіл, дитсадків, лікарень та будівель органів влади. Раніше за такі повідомлення загрожувало щонайбільше шість років.

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