Адміністрація Джо Байдена запровадила свої перші санкції проти північнокорейських програм озброєння після того, як країна провела серію запусків ракет.

Санкції стосуються шістьох північнокорейців, одного росіянина та однієї російської фірми, яка, як заявили у США, відповідала за закупівлю товарів для програм з Росії та Китаю, передає Reuters.

Як заявили у Міністерстві фінансів США, ці кроки спрямовані на запобігання розвитку програм Північної Кореї та перешкоджання її спробам розповсюдити технології виготовлення зброї.

Вашингтон також запропонував внести п'ятьох із цих осіб до чорного списку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, однак для цього знадобиться консенсусна угода комітету з санкцій щодо Північної Кореї з 15 членів.

Білий дім також безуспішно намагався влаштувати діалог з Пхеньяном, щоб переконати керівництво країни відмовитися від ядерних бомб та ракет ще у січні 2021 року, після вступу Байдена на посаду.

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Що відомо

У червні 2020 року Північна Корея в односторонньому порядку перервала всі канали зв'язку між урядами та військовими обох країн.

КНДР критикувала уряд в Сеулі за невжиття заходів проти активістів та північнокорейських біженців, які запускали на кордоні в Північну Корею листівки з критикою керівництва КНДР.

Північна Корея підірвала міжкорейський офіс зв'язку у своєму прикордонному місті Кесон, який відкрили після саміту лідерів Північної та Південної Кореї у 2018 році.

24 червня державні ЗМІ КНДР повідомили, що лідер країни Кім Чен Ин призупинив дію військового плану проти Південної Кореї.

У липні 2021 року КНДР та Південна Корея відновили канали зв'язку.

Наприкінці грудня 2021 року міністерство об'єднання Південної Кореї закликало владу КНДР розпочати 2022 рік з відновлення діалогу та співпраці.

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