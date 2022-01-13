В Івано-Франківську поки не ремонтуватимуть та не перекриватимуть старий міст на Пасічну через річку Бистриця Солотвинська. Про в ефірі радіо "Західний полюс" повідомив міський голова Руслан Марцінків.

З його слів, зараз влада хоче зосередити увагу і гроші на будівництві нового моста, а потім повернутися до старого.

"Ми полічили вартість реконструкції старого моста і вирішили відтермінувати період ремонту. Нам порахували більше ніж 140 млн грн для того, щоб його відремонтувати. Будемо просто латати там ями та давати проїзд, щоб не зупинити рух на Пасічну", — сказав Марцінків.

Що відомо

У серпні 2021 року міський голова Руслан Марцінків казав, що на ремонт старого моста через Бистрицю Солотвинську потрібно приблизно 30-40 млн грн. За його словами, у 2022 закінчиться термін експлуатації переправи — 50 років.

Технологічно на ремонт моста, за словами Руслана Марцінківа, потрібно приблизно два місяці. Під час ремонту переправу планували повністю перекривати, а об’їзд облаштувати через село Загвіздя.

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