431 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

12 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 431 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 1 0046 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 12 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 103 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський район – 1946 (+7) ;

Гадяч – 2383 (+5) ;

Глобинський район – 3245 (+23) ;

Горішні Плавні – 6829 (+11) ;

Гребінківський район – 1568 (+2) ;

Диканський район – 1836 (+6) ;

Зіньківський район – 2798 (+18) ;

Карлівський район – 2975 (+17) ;

Кобеляцький район – 2728 (+16) ;

Козельщинський район – 1779 (+4) ;

Котелевський район – 1947 ;

Кременчук – 18204 (+27);

Лубенський район – 1731 (+3) ;

Лубни – 5670 (+17) ;

Машівський район – 1345 (+16) ;

Миргород – 4671 (+5) ;

Новосанжарський район – 2124 (+8) ;

Оржицький район – 1375 (+7) ;

Пирятинський район – 2491 (+13) ;

Полтава – 48217 (+156);

Полтавський район – 7336 (+17) ;

Решетилівський район – 1880 (+14) ;

Хорольський район – 2430 (+12) ;

Чорнухинський район – 612 (+1) ;

Чутівський район – 1484 (+27) .

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 143 096 людей. Одужали за увесь час 135 385 людей, а летальних випадків — 3 848 (8 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 3 863 жителя регіону.

Що відомо: