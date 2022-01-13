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431 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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431 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Катерина Зозуля
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431 випадок захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: pexels.com

12 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 431 випадок інфікування СOVID-19. В Україні 1 0046 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 12 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 103 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський район – 1946 (+7) ;
  • Гадяч – 2383 (+5) ;
  • Глобинський район – 3245 (+23) ;
  • Горішні Плавні – 6829 (+11) ;
  • Гребінківський район – 1568 (+2) ;
  • Диканський район – 1836 (+6) ;
  • Зіньківський район – 2798 (+18) ;
  • Карлівський район – 2975 (+17)  ;
  • Кобеляцький район – 2728 (+16) ;
  • Козельщинський район – 1779 (+4) ;
  • Котелевський район – 1947 ;
  • Кременчук – 18204 (+27);
  • Лубенський район – 1731 (+3)  ;
  • Лубни – 5670 (+17) ;
  • Машівський район – 1345 (+16)  ;
  • Миргород – 4671 (+5) ;
  • Новосанжарський район – 2124 (+8) ;
  • Оржицький район – 1375 (+7) ;
  • Пирятинський район – 2491 (+13) ;
  • Полтава – 48217 (+156);
  • Полтавський район – 7336 (+17) ;
  • Решетилівський район – 1880 (+14)  ;
  • Хорольський район – 2430 (+12) ;
  • Чорнухинський район – 612 (+1) ;
  • Чутівський район – 1484 (+27) .

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 143 096 людей. Одужали за увесь час 135 385 людей, а летальних випадків — 3 848 (8 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 3 863 жителя регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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