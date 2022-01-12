12 січня виповнюється 113 років із дня народження "наївної" художниці Марії Примаченко. Суспільне згадувало, як плагіатили роботи українки, який її персонаж став героєм мультфільму та як заквітчаний четвертий енергоблок ЧАЕС явився їй уві сні.
Картинами Марії Примаченко захоплювалися Пікассо та Шагал, а її виставки організовували по всьому світу.
"Українські" картини
Для зображення "українських" сцен у своїх картинах Примаченко використовувала синьо-жовті фарби.
"Щур у дорозі"
Дизайнерський дім Marimekko без дозволу використав картину "Щур у дорозі" як прототип для принту на літаку авіакомпанії Finnair.
Після звинувачень у плагіаті компанія прибрала принт та вибачилась.
Антивоєнні картини
Під час Другої світової війни у Примаченко помер чоловік. Чимало картин художниці присвячені антивоєнній тематиці.
Аварія на ЧАЕС
Після Чорнобильської трагедії Марія написала серію картин.
Монстр на полотні "Загроза війни" – Атом. Він символізує небезпеку, що несе людству атомна енергетика.
"Четвертий енергоблок" Марії Примаченко покритий квітами. Він явився Примаченко уві сні. Ця картина – символічний пам’ятник ліквідаторам аварії.
"Звір гуляє"
Лев із картини «Звір Гуляє» став прототипом для головного героя мультфільму «Дивосвіт», який створений за мотивами творчості Примаченко.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!