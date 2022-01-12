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Як захоплювались та наслідували художницю Марію Примаченко. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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Як захоплювались та наслідували художницю Марію Примаченко. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Ярослав Прищепа
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Як захоплювались та наслідували художницю Марію Примаченко. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ ArtStorePro

12 січня виповнюється 113 років із дня народження "наївної" художниці Марії Примаченко. Суспільне згадувало, як плагіатили роботи українки, який її персонаж став героєм мультфільму та як заквітчаний четвертий енергоблок ЧАЕС явився їй уві сні.

Картинами Марії Примаченко захоплювалися Пікассо та Шагал, а її виставки організовували по всьому світу.

"Українські" картини

Для зображення "українських" сцен у своїх картинах Примаченко використовувала синьо-жовті фарби.

ПримаченкоWikiArt

"Цвіте Україна"

ПримаченкоWikiArt

"Український баран жито не зібрав"

"Щур у дорозі"

Дизайнерський дім Marimekko без дозволу використав картину "Щур у дорозі" як прототип для принту на літаку авіакомпанії Finnair.

ПримаченкоUkraine Art News

"Щур у дорозі"

Після звинувачень у плагіаті компанія прибрала принт та вибачилась.

Примаченкоistpravda.com.ua

Літак FinnAir із плагіатом

Антивоєнні картини

Під час Другої світової війни у Примаченко помер чоловік. Чимало картин художниці присвячені антивоєнній тематиці.

ПримаченкоWikiArt

"Атомна війна, будь проклята вона!"

Аварія на ЧАЕС

Після Чорнобильської трагедії Марія написала серію картин.

ПримаченкоWikiArt

"Загроза війни"

Монстр на полотні "Загроза війни" – Атом. Він символізує небезпеку, що несе людству атомна енергетика.

ПримаченкоWikiArt

"Четвертий енергоблок"

"Четвертий енергоблок" Марії Примаченко покритий квітами. Він явився Примаченко уві сні. Ця картина – символічний пам’ятник ліквідаторам аварії.

"Звір гуляє"

Лев із картини «Звір Гуляє» став прототипом для головного героя мультфільму «Дивосвіт», який створений за мотивами творчості Примаченко.

Примаченкоthesketchline.com

"Звір гуляє"

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