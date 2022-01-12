logo logo
У Полтаві деякі будинки будуть тимчасово без світла
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИРегіони

У Полтаві деякі будинки будуть тимчасово без світла

Катерина Зозуля
·
У Полтаві деякі будинки будуть тимчасово без світла Фото: pexels.com

13 січня через ремонтні роботи у деяких будинках обласного центру обмежать електропостачання. Про це повідомили на сайті «Полтаваобленерго».

Електропостачання не буде через ремонтні та профілактичні роботи. Його призупинять із 7:00 на таких вулицях:

  • Ватутіна, 3, 3а, 3б, 3г;
  • Пушкіна, 66а, 64а;
  • Соборності, 41-53;
  • Сінна 1-4;
  • Зигіна, 2/4, 3/7, 4;
  • Грушевського, 5, 7, 15, 13, 11, 11а, 15;
  • Івана Мазепи, 1/9, 2, 2а, 3, 4, 6, 1;
  • Коцюбинського, 8;
  • Шевченка, 66б, 80, 67a, 67, 80а;
  • Сапіго, 1-3;
  • Крамського, 2а;
  • Сінна, 30/80;
  • Шевченка, 39-72;
  • Пушкіна, 83;
  • пров. Тупий.

Усі роботи планують завершити до 17:00 13 січня.

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди