У Полтаві деякі будинки будуть тимчасово без світла

13 січня через ремонтні роботи у деяких будинках обласного центру обмежать електропостачання. Про це повідомили на сайті «Полтаваобленерго».

Електропостачання не буде через ремонтні та профілактичні роботи. Його призупинять із 7:00 на таких вулицях:

Ватутіна, 3, 3а, 3б, 3г;

Пушкіна, 66а, 64а;

Соборності, 41-53;

Сінна 1-4;

Зигіна, 2/4, 3/7, 4;

Грушевського, 5, 7, 15, 13, 11, 11а, 15;

Івана Мазепи, 1/9, 2, 2а, 3, 4, 6, 1;

Коцюбинського, 8;

Шевченка, 66б, 80, 67a, 67, 80а;

Сапіго, 1-3;

Крамського, 2а;

Сінна, 30/80;

Шевченка, 39-72;

Пушкіна, 83;

пров. Тупий.

Усі роботи планують завершити до 17:00 13 січня.