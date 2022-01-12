У Полтаві деякі будинки будуть тимчасово без світла

13 січня через ремонтні роботи у деяких будинках обласного центру обмежать електропостачання. Про це повідомили на сайті «Полтаваобленерго».
Електропостачання не буде через ремонтні та профілактичні роботи. Його призупинять із 7:00 на таких вулицях:
- Ватутіна, 3, 3а, 3б, 3г;
- Пушкіна, 66а, 64а;
- Соборності, 41-53;
- Сінна 1-4;
- Зигіна, 2/4, 3/7, 4;
- Грушевського, 5, 7, 15, 13, 11, 11а, 15;
- Івана Мазепи, 1/9, 2, 2а, 3, 4, 6, 1;
- Коцюбинського, 8;
- Шевченка, 66б, 80, 67a, 67, 80а;
- Сапіго, 1-3;
- Крамського, 2а;
- Сінна, 30/80;
- Шевченка, 39-72;
- Пушкіна, 83;
- пров. Тупий.
Усі роботи планують завершити до 17:00 13 січня.