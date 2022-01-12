Служба трибуналу щодо лікарів-терапевтів Великої Британії (MPTS) ухвалила позбавити медичної ліцензії 57-річного хірурга Саймона Бремгелла, який випалив на печінках двох своїх пацієнтів власні ініціали. Про це йдеться в рішенні MPTS від 10 січня.

Згідно з матеріалами справи, ще у 2013 році Бремгелл під час роботи в лікарні імені королеви Єлизавети в Бірмінгемі за допомогою аргонного резектора (пристрою, який використовується для зупинки кровотечі під час операцій на печінці) випалив свої ініціали розміром 4 сантиметри на органі пацієнта.

Це помітив інший хірург, який робив пацієнтові операцію на печінці пізніше, і повідомив керівництву. Те почало розслідування, але у 2014 році Бремгелл сам звільнився з лікарні. На слуханні в трибуналі у 2018 році він зізнався, що випалив свої ініціали на печінці ще однієї пацієнтки, яка пізніше заявила про психологічну травму.

Сам Бремгелл стверджував, що випалював свої ініціали, аби трохи позбутися стресу під час тривалих операцій. "Мої дії у 2013 році були дурні й однозначно хибні… Є межа між вірою в себе й упевненістю у власних здібностях та зарозумілістю. Я, безумовно, перетнув цю межу", — пояснював він.

У грудні 2020 року Бремгелла відсторонили від професії на п’ять місяців, але пізніше знову дозволили оперувати. Загальна медична рада Великої Британії подала апеляцію проти такого рішення до Служби трибуналу щодо лікарів-терапевтів і домоглася скасування медичної ліцензії для лікаря-хірурга.

"Фізичний напад на двох вразливих пацієнтів у непритомному стані в клінічних умовах, один із яких зазнав значної й тривалої емоційної травми, вкрай підриває довіру пацієнтів і громадськості до професії лікаря та загалом знижує рівень її репутації", — ішлося у висновку трибуналу.

Крім того, ще у січні 2018 року суд оштрафував Бремгелла за його дії на 10 тисяч фунтів стерлінгів.

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