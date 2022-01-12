У Києві відсторонили від роботи акушера, якого підозрюють у смерті немовляти

Приватна клініка в Києві відсторонила від роботи лікаря-акушера, якого підозрюють у допущенні медичної помилки під час пологів, яка призвела до смерті немовляти. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Досудове розслідування встановило, що у травні 2020 року лікар неправильно проаналізував дані кардіотокографіїМетод одночасної реєстрації серцебиття плоду і маткових скорочень, який є важливою складовою оцінки стану плода. плоду й несвоєчасно ухвалив рішення про кесарів розтин під час приймання пологів у 32-річної жінки.
Як наслідок, немовля народилося з ушкодженнями центральної нервової системи й через 55 днів померло. Комплексна судово-медична експертиза підтвердила зв’язок між діями лікаря й смертю новонародженого.
У грудні 2021 року лікареві повідомили про підозру за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексуНеналежне виконання своїх професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі або до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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