У столиці Болгарії Софії 12 січня біля будівлі парламенту відбулись протести проти запровадження "зелених сертифікатів" про негативний ПЛР-тест або вакцинацію проти COVID-19, унаслідок заворушень дістали поранення четверо правоохоронців.

Про це повідомляє Sofia Globe.

"Протестувальники у кількості понад 1000 людей, багато з яких були привезені з інших частин Болгарії на автобусах, наданих "антивакцинаторами", прокремлівською політичною партією "Возраждане", робили неодноразові спроби проникнути до будівлі законодавчих зборів", – йдеться у повідомленні.

AP Штурмували парламент та вмикали російські пісні. У Болгарії протестували проти COVID-сертифікатів

Журналісти зазначили, що поліція затримала найбільш агресивних протестувальників. Окрім того, на початку акції правоохоронці затримали біля сходів будівлі парламенту чоловіка з вогнепальною зброєю.

Учасники протесту несли плакати з написами "руки геть від наших дітей" та "я хочу нормального життя", скандували "свобода" та "Болгарія", при цьому вони транслювали за допомогою гучномовця російські пісні.

AP Штурмували парламент та вмикали російські пісні. У Болгарії протестували проти COVID-сертифікатів

Після того, як протестувальники відтіснили поліцейське очеплення до дверей головного входу до Національних Зборів, співробітники Служби національної безпеки всередині будівлі використали столи та інші предмети, щоб забарикадувати двері зсередини. При цьому щонайменше один депутат від партії "Возраждане" намагався завадити їм це зробити.

AP Штурмували парламент та вмикали російські пісні. У Болгарії протестували проти COVID-сертифікатів

У відповідь на протести прем’єр-міністр країни Кирилл Петков, який перебуває на карантині після ризику інфікування COVID-19 на зустрічі Радбезу Болгарії, заявив, що готовий прийняти делегацію після закінчення карантину, якщо протестувальники надішлють робочу групу кваліфікованих медичних фахівців.

"Якщо серед учасників протесту є люди, про яких відомо, що вони мають професійні якості, ми будемо раді почути їхні ідеї про більш конструктивний спосіб управління кризою", — сказав Петков.

Політик наголосив, що система "зелених сертифікатів" не буде скасована.

"Я не працюю під тиском", – додав прем’єр.

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