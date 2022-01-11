Президент та прем’єр Болгарії пішли на самоізоляцію через COVID-19

Президент, прем’єр-міністр, а також кілька членів уряду Болгарії були змушені піти на самоізоляцію після контакту зі спікером парламенту, у якого підтвердився COVID-19.
Як інформує Associated Press, про це повідомив головний санітарний лікар країни.
У пресслужбі парламенту пояснили, що голова парламенту Нікола Мінчев був присутній на шестигодинному засіданні Ради національної безпеки країни 10 січня під головуванням президента Румена Радєва. Окрім того, участь у засіданні взяли прем'єр-міністр Кирило Пєтков, кілька ключових міністрів та керівники служб безпеки й розвідки, а також керівники партій, представлених у парламенті.
"Усі учасники (засідання – ред.) вважаються контактними і повинні пройти обов'язковий карантин, тривалість якого залежатиме від їхнього статусу щеплення», — сказав головний санітарний лікар Ангел Кунчев.
З моменту оголошення пандемії у березні 2020 року у Болгарії, населення якої становить 6,5 мільйона людей, зареєстровано понад 787 випадків захворювання, більш як 31 тисяча з яких виявились смертельними. Органи охорони здоров'я попереджають, що сплеск інфекцій, спричинений штамом "Омікрон", може створити навантаження на лікарні.
При цьому Болгарія є найменш вакцинованою країною серед 27 держав ЄС. Лише третина населення країни пройшла повний курс щеплення проти COVID-19.
У листопаді 2021 року у Болгарії на дострокових виборах перемогла нова опозиційна партія.
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