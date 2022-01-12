У Житомирі університет оброблятиме інформацію з нового супутника "Січ-2-30"

У Житомирі Поліський національний університет оброблятиме інформацію з нового супутника "Січ-2-30". Космічний апарат надаватиме інформацію про стан екології, сільського господарства та водойм в області.

Про це Суспільному розповів керівник лабораторії центру космічних спостережень Сергій Мамрай. За його словами, запуск супутника українського виробництва "Січ-2-30" запланований на 13 січня. Його на орбіту має вивести компанія "SpaceX".

Станції прийому, які розміщені на території університету, отримуватимуть інформації із супутника, оброблятимуть її і аналізуватимуть дані щодо екології, сільського господарства та стану водойм у Житомирській області.

"Запускає його компанія "SpaceX" Ілона Маска. Завтра, 13 січня, о 17 годині 25 хвилин за Київським часом, якщо дозволятимуть погодні умови, відбудеться запуск. Цей апарат дасть змогу отримувати знімки дистанційного зондування землі з високою роздільною здатністю – до 8 метрів", – сказав Сергій Мамрай.

Фото: Суспільне Житомир Сергій Мамрай

Фото: Суспільне Житомир

У Поліському національному університеті працює вісім науковців, які використають ці космічні технології, каже доцент університету Петро Пивовар.

"Перший проєкт в цій сфері був направлений на виявлення основних вузьких місць формування продовольчої безпеки України, – каже Петро Пивовар. – В чому ми програємо, які фактори впливають на споживання молока, м’яса, картоплі. Другий проєкт направлений на конкретну громаду. Ми хотіли допомогти, залучивши інвестора і туристів. Наразі цей портал вже працює".

Фото: Суспільне Житомир Петро Пивовар

"Головне те, що створена наземна структура, яка вливається в загальнодержавну структуру з прийому космічної інформації. Те, що завтра запускається супутник – це лише один сегмент, адже супутник не може працювати без наземного сегменту. Ми завершили формування цієї наземної структури на базі університету у Житомирі", – сказав ректор університету Олег Скидан.

Фото: Суспільне Житомир Олег Скидан

На обладнання Поліській національний університет витратив три мільйони гривень.

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