Міська рада Запоріжжя планує переглянути тарифи на перевезення у громадському транспорті та затвердити нові. Замість максимальних 6-10 грн зараз, квитки можуть вартувати від 10 до 14 грн. Наміри обіцяють обговорити на громадських слуханнях. Поки ж пропонують містянам направляти до профільного управління свої зауваження та пропозиції.

Про це йдеться у відповідному проєкті регуляторного акту щодо оприлюднення якого повідомили на сайті Запорізької міської ради.

Згідно із документом, вартість проїзду пропонується встановити:

у муніципальному транспорті (трамваї, тролейбуси, автобуси) — 10 грн;

на маршрутах приватних перевізників — 12 грн;

маршрутки №10, 36, 58, 87, 92, 96 — 13 грн;

маршрут №55 — 14 гривень.

Як зазначають на сайті міськради, підвищити вартість проїзду запропонували перевізники. З відповідною пропозицією вони звернулися до виконавчого комітету.

Аргументом перевізників є зростання вартості палива і запчастин та звільнення водіїв через низькі зарплати. На підтримку цієї ініціативи виконувач обов'язків міського голови, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв наголосив, що тарифи мають бути економічно обґрунтованими. А отже, їх варто переглянути. Також він повідомив, що наступного тижня заплановано провести перемовини із представниками громадськості стосовно здорожчання проїзду.

Наразі запоріжцям, які мають зауваження та пропозиції щодо питання здорожчання проїзду, у міськраді радять звертатися до управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради: електронна адреса [email protected], 787-50-83 (приймальня), 787-50-89 (гаряча лінія). Звернення приймаються протягом місяця від дати оприлюднення регуляторного акту (25 грудня 2021 року).

Що відомо

Востаннє ціни на проїзд у Запоріжжі підвищили навесні 2021 року. З початку травня вартість проїзду у трамваях і тролейбусах збільшилася з 4 до 6 гривень, у маршрутках — з 6 до 8 гривень, на окремих маршрутах — до 9-10 гривень, а в муніципальних автобусах вартість проїзду подорожчала з 5 до 7 гривень.

Електронна петиція "Проти підвищення вартості проїзду в Запоріжжі", яку було зареєстровано напередодні Нового року, 29 грудня 2021 року, набрала необхідну кількість голосів для розгляду депутатами Запорізької міської ради.

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