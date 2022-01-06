Підвищення вартості проїзду в Запоріжжі: думки містян та аргументи перевізників

Проїзд у громадському транспорті Запоріжжя може здорожчати до 10 грн у комунальному транспорті, а у приватному – в залежності від довжини маршруту. Цей проєкт обговорюють із початку Нового року у Запорізькому міськвиконкомі. Чи є передумови для зростання тарифу і як до цього ставляться перевізники й містяни — дізнавалися журналісти Суспільного.

Протягом місяця запоріжці можуть писати пропозиції до проєкту подорожчання проїзду у громадському транспорті. Потім відбудуться громадські слухання та голосування міськвиконкому за нові тарифи. Про це перед початком Нового року, 30 грудня, сказав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Уже багато років тариф не змінювався. Але відбувається підвищення цін на паливо, на енергоресурси. І якщо ми не будемо робити підвищення цін, то наші підприємства комунальні будуть збитковими. Для того, щоб ми зовсім не лишилися без транспорту, ми повинні робити ці кроки. Так, вони дуже непопулярні. Але ми будемо це вирішувати разом з громадянами й будемо робити ту ціну, яка б влаштовувала всіх містян", — заявив Анатолій Куртєв.

Можливе підвищення вартості проїзду у громадському транспорті запоріжці сприймають неоднозначно:

Запоріжанка Анжеліка вважає, що посадовці мають подбати про те, щоб ціни не піднімались.

Фото: Суспільне Запоріжжя Анжеліка, запоріжанка

Запоріжець Олександр каже, що бажано проїзд в муніципальному транспорті встановити на рівні меншому, ніж 10 гривень. Втім, за його словами, якщо ціну таки піднімуть, то буде платити.

"Це — шок. Зарплати, пенсії не ростуть, ціни на все ростуть. Проїзд дорожчає, комуналка дорожчає. Як жити? Чиновники, напевно, відірвані від простого, звичайного життя", — каже запоріжанка Олена.

Директор приватного товариства “Фенікс-авто” Леонід Фельський показує автопарк підприємства. Зараз тут стоять 46 машин. Міськими маршрутами курсують 24. Це 2-й, 6-й, 21-й, 44-й та 76-й маршрути.

Фото: Суспільне Запоріжжя Автопарк приватного товариства "Фенікс-авто"

У "червоній" карантинній зоні підприємство працювало збитково, каже директор, витратили всі кошти, що заробили у цьому бізнесі з 2003-го року:

"Поки були у "червоній" зоні, перевозили пасажирів тільки по сидіннях. Тому "вивезти" підприємство і заробити гроші при тарифах 8 гривень неможливо".

Вплинуло на роботу пасажироперевізників і підвищення цін на енергоносії, мінімальної заробітної платні та податків, каже Леонід Фельський:

"Позаду ви бачите машини, які працюють на природному газі. Він коштує 50-60 гривень за куб, така відпускна ціна на заправках. Тому випускати їх зовсім немає ніякого сенсу. Та й нікого відпускати, тому, що немає водіїв".

Фото: Суспільне Запоріжжя Леонід Фельський

"Також позаду нас — автомобілі, на яких перед карантином ми зробили капітальні ремонти — витратили по 200 тисяч гривень за кожний автомобіль. І з того часу вони жодного разу не виїхали на маршрут, тому що нікому і немає ніякої можливості їх обслуговувати", — каже автоперевізник.

На підприємстві порахували мінімальну ціну за проїзд, аби перевізники "втрималися на плаву", каже Леонід Фельський:

"Нам хоча б підняти до 12 гривень. А щоб був розвиток підприємства, щоб ми мали нормальну техніку, ремонтували та обслуговували її, треба, як мінімум, 18-20 гривень".

Поліпшення якості обслуговування перевезення пасажирів також залежить від тарифів, каже Леонід Фельський. А висока якість цих послуг, за словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, є необхідною умовою участі підприємств-перевізників у тендерних процедурах та отриманні ліцензій для роботи на запорізьких міських маршрутах.

Що відомо

Востаннє ціни на проїзд у Запоріжжі підвищили навесні 2021 року. З початку травня вартість проїзду у трамваях і тролейбусах збільшилася з 4 до 6 гривень, у маршрутках — з 6 до 8 гривень, на окремих маршрутах — до 9-10 гривень, а в муніципальних автобусах вартість проїзду подорожчала з 5 до 7 гривень.

У міському бюджеті-2022 на соціальний захист запоріжців передбачено 164 мільйони гривень, з яких спрямують на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян 112 млн 687 тис. грн.

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