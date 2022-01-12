230 вантажівок стоять у черзі до пункту пропуску "Тиса" на українсько-угорському кордоні. Про це Суспільному повідомила речниця Чопського загону Олена Трачук. За її словами, таку ситуацію спостерігають уже третю добу.

Сергій Опадський працює далекобійником 10 років. На КПП "Тиса" стоїть дві доби.

"Кожен рік не буває (черг, — ред.), але через рік буває. Це дуже велика черга. В основному перед Новим роком такі черги. Кажуть, є одна причина: в цьому році мала квота дозволів і ті машини, які працюють на Польщу, переключилися на напрямки Італія, Угорщина", — сказав Сергій Опадський.

Третю добу в черзі на українсько-угорському кордоні стоїть водій вантажівки Ігор Величко. Чоловік працює 30 років.

"Трішки менше було (черг, — ред.), це в останні два роки так. А кого питати? Навкруги водії. Я думаю, що ті люди, що разом з нами приїхали в чергу, то вони вже вернулися з Будапешта, вигрузилися, загрузилися і знову вернулися назад, а ми ще стоїмо", — розповів Ігор Величко.

Суспільне Закарпаття

На КПП "Тиса" цілодобово працюють один-два патрулі поліцейських. Їхній речник Ернест Завадський розповів: за останні 5 днів патрульні зафіксували 5 порушень правил дорожнього руху в цьому пункті пропуску.

"Це стосується порушень, коли водії можуть припаркувати або залишити в одній із смуг свої вантажівки таким чином, що вони перешкоджають руху інших транспортних засобів. Один-два рази на тиждень виявляють порушення, пов’язані із вживанням алкоголю і після цього керуванням вантажівками. Звісно, бувають і звичайні порушення правил дорожнього руху. На місці поліцейські притягають водіїв до адмінвідповідальності", — сказав Ернест Завадський.

Суспільне Закарпаття

Причину черг у перший місяць нового року Суспільному пояснила речниця Чопського загону Олена Трачук: "Збільшення пасажиропотоку ми пов'язуємо саме зі зростанням кількості автомобілів, які обирають для перетину кордону саме українсько-угорський кордон. І жодним чином це не пов'язано з незлагодженою роботою або збоями у роботі як прикордонної, так і інших служб у пункті пропуску. Робота триває у штатному режимі".

За словами Олени Трачук, зараз у черзі до пункту пропуску "Тиса" стоять 230 вантажівок.

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