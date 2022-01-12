Олександр Гарський — суддя Малиновського районного суду Одеси. У своїх вироках він неодноразово зобов'язував обвинувачених читати твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Марка Твена та інших письменників.

У жовтні минулого року Гарський визнав двох юнаків винними у крадіжці техніки та засудив до одного року умовно.

Згідно з матеріалами справи, двоє фігурантів пограбували декілька автомобілів, які були припарковані на території майданчика для тимчасово затриманих транспортних засобів в Одесі. Обвинувачені викрали автомагнітолу, динаміки, важіль коробки перемикання передач та інші предмети на суму 1455 гривень.

Техніку вони сховали у рюкзаки, однак винести їх за межі майданчика не змогли, оскільки їх побачила охорона. Вони кинули рюкзаки та втекли, як зазначає слідство, а коли вирішили за ними повернутися, їх затримала поліція.

Оскільки учасники подій "активно сприяли розкриттю правопорушення та щиро розкаялися", суддя Олександр Гарський 20 жовтня визнав їх винними та засудив до одного року умовно. Крім того, він зобов'язав їх прочитати наступні твори: "Пригоди Тома Соєра" та "Пригоди Гекльберрі Фінна" Марка Твена, "Біле ікло" Джека Лондона та вірші Тараса Шевченка "Минають дні, минають ночі".

У січні 2022 року Гарський присудив 35-річному чоловіку "бути добрішим" та прочитати книгу Елеонор Портер "Полліана".

Обвинувачуваного судили за події 23 червня 2020 року. Тоді дружина одесита направилась до однієї зі шкіл Одеси, щоб домовитися про влаштування дитини. Жінка помітила, як її автомобіль подряпала якась людина. Почався конфлікт. Коли чоловік почув в телефоні крики власних дітей, відразу поїхав до місця подій. Він вийшов з автомобіля та вдарив в обличчя одного з учасників суперечки. Незнайомий чоловік впав на землю. Він подряпав лікті.

"Людина випромінює те, чим сповнені її розум і серце. Якщо він буде доброзичливий і чуйний, то таким незабаром стане і його ближній. Однак якщо він буде похмурий, буркотливий і прискіпливий – його ближній з лишком відплатить йому тим же!" – зазначив Олександр Гарський.

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