Як у Рівному бездомні в морози рятуються в кімнаті обігріву

У Рівному у кімнаті обігріву на вулиці Жоліо Кюрі вночі 12 січня від холоду рятувались 11 бездомних. Наразі відвідувачів у обласному центрі з надання соцпослуг приймають цілодобово, – повідомили Суспільному в закладі. Зранку цього дня на метеостанції "Рівне" зафіксували 19,8 градуса морозу.

Серед присутніх у центрі – 25-річний Віктор Кулик з Києва, який втратив кімнату у гуртожитку після смерті батьків. У Рівне він приїхав до дівчини, з якою згодом розійшовся, і відтак залишився без даху над головою.

"Зима прийшла, я якраз знайшов роботу, попрацюю, зароблю кошти та й піду десь винайму квартиру чи кімнату в гуртожитку. А зараз – тут, все ж не на морозі. Годують, тепло, одягтися є, попрати і покупатися можна", – розповів Віктор Кулик.

Фото: Суспільне Рівне На фото зліва Віктор Кулик.

На період холодів у центр на Жоліо Курі соцпрацівники привозять і людей з області, але відвідувачами кімнати обігріву є переважно бездомні з Рівного, – розповіла заступниця директора закладу Наталія Микита. Тут їх ставлять на облік як бездомних, частину прилаштовують в інтернатні установи.

"Сама кімната обігріву і розрахована, щоб людина прийшла, погрілася і пішла. Але насправді ніхто нікуди не йде, всі лишаються тут. О 9.30 ми їх харчуємо, повноцінно: перше, друге, хліб, салат, чай. Проводимо озонування, кварцування, тому що привозять у різному стані", – сказала Наталія Микита.

Заступниця додала, що відвідувачів переодягають у сухий одяг, наполягають на митті, стрижуть. Що робити далі – вирішують вже самі бездомні.

Фото: Суспільне Рівне Окрім ліжкомісця та обігріву, відвідувачі центру можуть розраховувати й на сухий одяг та повноцінне харчування.

За прогнозами обласного центру з гідрометеорології, буде морозно і вночі 13 січня, очікують до 13 градусів морозу.

Як повідомив Суспільному речник Служби порятунку області Дмитро Мельник, рішення про розгортання мобільних пунктів обігріву наразі місцева влада не прийняла. За його словами, на Рівненщині діють стаціонарні пункти на базі медичних та соціальних закладів. Їх перелік ТУТ.

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