У Колодяжненському літературно-меморіальному музеї відбулася художня імпреза "Різдво у Косачів". Різдвяне дійство присвятили казці Лесі Українки "Біда навчить", – розповіла Суспільному завідувачка Ольга Бойко.

Зі слів музейниці, на Різдво Косачі прикрашали дві ялинки, готували пісні страви, діти ставили виставу. "Саме діти були артистами у постановці цих вистав, а Леся – сценаристом, головний режисером, і сама шила костюми" – каже Ольга Бойко.

Суспільне Волинь Завідувачка музею Ольга Бойко

Зі слів музейниці, казка "Біда навчить" була написана у 1890-му році, видана через рік у журналі "Дзвін". Перша ілюстрована книга з’явилась через 72 роки після написання. Нині твір включений до шкільної програми.

Суспільне Волинь Видання казки Лесі Українки

Загалом у музеї презентували сім видань казки українською та німецькою мовами, афіші, ескізи костюмів і декорацій до театральної постановки.

В рамках заходу виставу для місцевих школярів показали учасники луцької дитячої театральної студії "Бешкетники". На сцені виступили 12 акторів.

Суспільне Волинь Актори дитячої театральної студії

Учасниця театральної студії Єва Догойда грає роль Бузька, дівчинка розповіла, що давно цікавиться життям видатної поетеси, музей у Колодяжному відвідує уперше: "Я читала Лесю Українку вдома, читала її вірші, я захоплююсь її творчістю, ходила у вітальню Лесі Українки в Луцьку, і тепер я тут у Колодяжному".

Як розповіла завідувачка Ольга Бойко, загалом різдвяне дійство у садибі Косачів відвідали майже 70 дітей і дорослих.

Що відомо