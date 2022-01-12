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Як святкували Різдво у родині Косачів: в музеї на Волині влаштували художню імпрезу
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Як святкували Різдво у родині Косачів: в музеї на Волині влаштували художню імпрезу

Лариса Літвицька
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Як святкували Різдво у родині Косачів: в музеї на Волині влаштували художню імпрезу Суспільне Волинь

У Колодяжненському літературно-меморіальному музеї відбулася художня імпреза "Різдво у Косачів". Різдвяне дійство присвятили казці Лесі Українки "Біда навчить", – розповіла Суспільному завідувачка Ольга Бойко.

Зі слів музейниці, на Різдво Косачі прикрашали дві ялинки, готували пісні страви, діти ставили виставу. "Саме діти були артистами у постановці цих вистав, а Леся – сценаристом, головний режисером, і сама шила костюми" – каже Ольга Бойко.

Як святкували Різдво у родині Косачів: в музеї на Волині влаштували художню імпрезуСуспільне Волинь

Завідувачка музею Ольга Бойко

Зі слів музейниці, казка "Біда навчить" була написана у 1890-му році, видана через рік у журналі "Дзвін". Перша ілюстрована книга з’явилась через 72 роки після написання. Нині твір включений до шкільної програми.

Як святкували Різдво у родині Косачів: в музеї на Волині влаштували художню імпрезуСуспільне Волинь

Видання казки Лесі Українки

Загалом у музеї презентували сім видань казки українською та німецькою мовами, афіші, ескізи костюмів і декорацій до театральної постановки.

В рамках заходу виставу для місцевих школярів показали учасники луцької дитячої театральної студії "Бешкетники". На сцені виступили 12 акторів.

Як святкували Різдво у родині Косачів: в музеї на Волині влаштували художню імпрезуСуспільне Волинь

Актори дитячої театральної студії

Учасниця театральної студії Єва Догойда грає роль Бузька, дівчинка розповіла, що давно цікавиться життям видатної поетеси, музей у Колодяжному відвідує уперше: "Я читала Лесю Українку вдома, читала її вірші, я захоплююсь її творчістю, ходила у вітальню Лесі Українки в Луцьку, і тепер я тут у Колодяжному".

Як розповіла завідувачка Ольга Бойко, загалом різдвяне дійство у садибі Косачів відвідали майже 70 дітей і дорослих.

Що відомо

  • Наприкінці грудня у Білому та Сірому будиночка сім'ї Косачів, де діє музей завершили ремонт. Реставраційно-ремонтні роботи тривали шість місяців.
  • Під час реставрації будівельники серед сміття, яке зняли з горища одного із будиночків, знайшли лист, датований 1961-им роком та адресований Йосипу Струцюку. Чоловік був першим екскурсоводом музею та жив у "сірому" будинку.
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