У Білому та Сірому будиночка сім'ї Косачів, де жила Леся Українка, у селі Колодяжне Ковельського району 31 грудня завершують ремонт. Реставраційно-ремонтні роботи тривали шість місяців, – розповіла Суспільному завідувачка музею Ольга Бойко.

Суспільне побачило, як тривають фінальні ремонтні роботи.

Зміни у Білому будинку

На фінальній стадії ремонтних робіт у Білому будинку відбулися внутрішні оздоблення. Так, зі слів директорки, у кімнаті Білого будинку на стіни візерунки наносили через трафарет. Оксана Бойко каже: Косачі цей будинок називали Білий флігель, і нині в музеї хочуть відновити цю назву.

Також у білому будинку відновили камін і реставрували кахлі, пічник. Нині ним опалюють будівлю двічі на день.

Суспільне Волинь

Зі слів директорки, у Білому будинку була третя кімната, нині вона не збереглася, залишився лише фундамент. "Проєктно-кошторисною документацією не було передбачено її відновлення і будівництво. Тому тільки відзначено межі кімнати", — додає Ольга Бойок.

Суспільне Волинь

Відвідувачам показуватимуть, наскільки будинок був більшим за часів життя Лесі Українки.

Ремонт у Сірому будинку

У Сірому будинку ремонт завершився столярними роботами та внутрішнім оздобленням.

У будинках замінили вікна, оновили горішнє утеплення, стіни та підлогу. Відновили роботу груб та камінів. Веранди набудуть такого вигляду, як при Косачах, – розповіла виконроб Галина Капризова.

Щороку, — каже завідувачка Ольга Бойко, — музей відвідує майже 25 тисяч туристів. З її слів, загальна кошторисна вартість відновлення культурного об'єкта становить понад 11 млн гривень. До фінансування залучили кошти державного та місцевого бюджетів.

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