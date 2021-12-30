У Білому та Сірому будиночка сім'ї Косачів, де жила Леся Українка, у селі Колодяжне Ковельського району 31 грудня завершують ремонт. Реставраційно-ремонтні роботи тривали шість місяців, – розповіла Суспільному завідувачка музею Ольга Бойко.
Суспільне побачило, як тривають фінальні ремонтні роботи.
Зміни у Білому будинку
На фінальній стадії ремонтних робіт у Білому будинку відбулися внутрішні оздоблення. Так, зі слів директорки, у кімнаті Білого будинку на стіни візерунки наносили через трафарет. Оксана Бойко каже: Косачі цей будинок називали Білий флігель, і нині в музеї хочуть відновити цю назву.
Також у білому будинку відновили камін і реставрували кахлі, пічник. Нині ним опалюють будівлю двічі на день.
Зі слів директорки, у Білому будинку була третя кімната, нині вона не збереглася, залишився лише фундамент. "Проєктно-кошторисною документацією не було передбачено її відновлення і будівництво. Тому тільки відзначено межі кімнати", — додає Ольга Бойок.
Відвідувачам показуватимуть, наскільки будинок був більшим за часів життя Лесі Українки.
Ремонт у Сірому будинку
У Сірому будинку ремонт завершився столярними роботами та внутрішнім оздобленням.
У будинках замінили вікна, оновили горішнє утеплення, стіни та підлогу. Відновили роботу груб та камінів. Веранди набудуть такого вигляду, як при Косачах, – розповіла виконроб Галина Капризова.
Щороку, — каже завідувачка Ольга Бойко, — музей відвідує майже 25 тисяч туристів. З її слів, загальна кошторисна вартість відновлення культурного об'єкта становить понад 11 млн гривень. До фінансування залучили кошти державного та місцевого бюджетів.
Що відомо
- Вперше про руйнування будинків музейники розповіли влітку 2020. У хаті, яка була збудована 1890-го року осипалася тинькування, на стінах з'явилися тріщини.
- У грудні 2020-го музей посів переможне третє місце в попередньому конкурсному відборі програм і проєктів, що можуть реалізовувати коштом Державного фонду регіонального розвитку вже наступного року.
- У квітні 2021 року на Волині оголосили тендер на реставрацію пам’ятки культурної спадщини "Білий та Сірий будинки Косачів". Вартість робіт – 10 мільйонів 639 тисяч гривень. Його виграла фірма "Житлобуд-2", яка відреставрує будинки за 6 мільйонів 500 тисяч гривень.
- В серпні у "Білому" будинку Косачів, який належить до Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки, волинські науковці провели археологічні дослідження.
- 9 червня цього року "Сірий" будинок Косачів, який належить до Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки, закрили на ремонт. В серпні реставраційні роботи стартували і в "Білому" будиночку.