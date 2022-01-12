Скільки ялинок переробляють на тріску у Хмельницькому

Шість вантажівок щодня після свят виїжджають з міського сміттєзвалища, аби збирати з майданчиків для сміття Хмельницького новорічні ялинки. Про це розповідає майстер Хмельницького полігону твердих побутових відходів Едуард Дашевський. За його словами, ялинки й сосни ріжуть на тріску, яку потім безкоштовно надають міській лазні для опалення приміщення.

Вантажник Хмельницького полігону твердих побутових відходів Микола Четвертков із напарником вивантажують другу за сьогодні вантажівку викинутих новорічних ялинок. Микола розповідає: викидати ялинки почали з 4 січня. Каже, до нового року меблі виносили, а після нового року вже ялинки пішли.

Працюватимуть, каже Микола, увесь день, доки всі ялинки в місті не позбирають. За його словами, останні ялинки викидають навесні. Пригадує, як торік у травні на смітнику знайшли ялинку з іграшками на ній. Вантажник додає: спокійно працюється лише на світанку, коли нема машин і людей.

Майстер полігону Едуард Дашевський розповідає: викинуті на сміття новорічні дерева возять 6 вантажівок. За його словами, з року в рік на смітниках Хмельницького натуральних ялинок усе менше. Ялинки й сосни, каже, на полігоні дрібнять на тріску та віддають для опалення міської лазні: "Використовуємо для твердопаливних котлів. Ми їх задарма віддаємо, ми за них гроші не беремо".

Новорічні дерева тут ріжуть на тріски вже 15 років. За словами майстра, це набагато краще, аніж коли дерева просто викидали.

Машиніст дробильної машини Андрій Сівко розповідає: працює на полігоні 6 років, і різати ялинки - його улюблена ділянка роботи. Каже, полюбляє запах хвої. Торік, додає, нарізали трісок 4 десятикубових контейнери. Цього року, говорить, буде набагато менше: ялинок мало, і машину вмикає ненадовго - на годину максимум. За його словами, найбільше роботи в нього після Водохреща, коли завершується цикл Різдвяно-новорічних свят.

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