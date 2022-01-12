У Херсоні трьом чоловікам повідомили про підозру у придбанні, зберіганні, виготовленні та збуті психотропних речовин.
Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної прокуратури у Facebook.
За даними слідства, троє чоловіків у Херсоні обладнали нарколабораторію, в якій виготовляли психотропну речовину. Вони збували її зокрема і шляхом закладок на території міста.
Правоохоронці задокументували сім епізодів дій організованої групи у сфері незаконного обігу психотропних речовин. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили прекурсори, психотропну речовину та обладнання для її виготовлення.
Досудове розслідування триває.
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