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Трьом херсонцям повідомили про підозру у виготовленні та збуті психотропних речовин
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Трьом херсонцям повідомили про підозру у виготовленні та збуті психотропних речовин

Аліна Мокляк
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Трьом херсонцям повідомили про підозру у виготовленні та збуті психотропних речовин Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні трьом чоловікам повідомили про підозру у придбанні, зберіганні, виготовленні та збуті психотропних речовин.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної прокуратури у Facebook.

За даними слідства, троє чоловіків у Херсоні обладнали нарколабораторію, в якій виготовляли психотропну речовину. Вони збували її зокрема і шляхом закладок на території міста.

Правоохоронці задокументували сім епізодів дій організованої групи у сфері незаконного обігу психотропних речовин. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили прекурсори, психотропну речовину та обладнання для її виготовлення.

Досудове розслідування триває.

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