Кабінет міністрів планує запустити у 2022 році проєкт, за яким протягом року у 5 тисячах будинків в Україні мають провести термомодернізацію.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього року дамо старт важливому проєкту "Велика термомодернізація", який вже анонсував президент Володимир Зеленський — це те, що ніхто не брався робити за останні 30 років, що ми будемо виправляти", — зазначив голова уряду.

За його словами, очікується реалізація щонайменше 500 енергоефективних проєктів за рахунок Фонду енергоефективності. Також за рахунок бюджетних та кредитних коштів планується здійснити термомодернізацію 5 тисяч будинків.

Що відомо

26 листопада президент Володимир Зеленський анонсував програму термомодернізації вартістю близько 300 мільярдів гривень на наступні три роки.

У 2022 році загальна сума видатків на програми з енергоефективності, зокрема, утеплення житлових будинків, складе понад 5,5 мільярда гривень.

21 жовтня Верховна рада на позачерговому засіданні підтримала у другому читанні проєкт закону №4507 про енергетичну ефективність. Документ, зокрема, встановлює норми моніторингу енергетичної ефективності та термомодернізації будівель.

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