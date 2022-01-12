У центрі Чернівців перекриють рух через Маланку-фест

У Чернівцях 15 січня перекриють рух у центрі міста. Це пов'язано з проведенням "Маланка-фест".

Про це повідомляє пресслужба міської ради у Telegram.

Рух транспорту перекриють з 10:00 до 19:00 у межах площ Центральної, Філармонії та Театральної, а також на вулицях Заньковецької, Університетській (від Бандери до Гете), Штейнбарга, Котляревського, Франка, Поштовій, Чайковського, Ончула, Бахрушина, Поповича.

У цей час вулицями міста йтимуть маланкарі та рухатимуться конструкції, які вони виготовили для фестивалю. Карнавальна хода розпочнеться о 12:00.

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