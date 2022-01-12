У центрі Чернівців перекриють рух через Маланку-фест

У Чернівцях 15 січня перекриють рух у центрі міста. Це пов'язано з проведенням "Маланка-фест".
Про це повідомляє пресслужба міської ради у Telegram.
Рух транспорту перекриють з 10:00 до 19:00 у межах площ Центральної, Філармонії та Театральної, а також на вулицях Заньковецької, Університетській (від Бандери до Гете), Штейнбарга, Котляревського, Франка, Поштовій, Чайковського, Ончула, Бахрушина, Поповича.
У цей час вулицями міста йтимуть маланкарі та рухатимуться конструкції, які вони виготовили для фестивалю. Карнавальна хода розпочнеться о 12:00.
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Що відомо
- Маланка — народне та церковне свято напередодні "старого" Нового року. Відзначення традиційної буковинської Маланки з обрядовим переодяганням у звірів та міфологічних персонажів характерне для прикордонних районів Буковини.
- У Чернівцях на проведення фестивалю "Маланка-фест" виділили 400 тисяч гривень. Рішення прийняли на сесії міської ради.
- У 2020 році в Чернівцях не проводили фестиваль через карантинні обмеження та поширення коронавірусної інфекції. Замість фестивалю провели онлайн-конкурс на найкраще фото з попередніх років.