Як захиститися від хлору в басейні . Радить лікар-дерматолог

В аквапарку в Хмельницькому отруїлися 16 дітей. Припускається, що вони надихалися парами хлору. Слідчі місцевого управління поліції проводять перевірку та відкрили кримінальне провадження за фактом інгаляційного отруєння відвідувачів аквапарку.

Які вимоги до експлуатації та якості води в басейнах, чим може бути небезпечний хлор в ефірі Українського радіо розповів лікар-дерматолог Олександр Літус.

“Хлор — це дуже сильний окисник, подібний до кислот. Він використовується для того, щоб знищити всі живі мікроорганізми, які знаходяться у воді. Хлор порушує цілісність клітин і якщо його концентрація перевищує норму, то він може діяти безпосередньо на шкіру або на слизові оболонки. Коли він діє на слизову, то порушує цілісність мембрани, внаслідок чого виникають великі ураження. Це можуть бути й алергічні чи запальні реакції, й виразки”, — розповів Літус.

Він зазначив, що правилами хлор має додатися у воду на ніч й після того, як він знезаразив воду, його слід деактивувати практично до нуля.

“Норма - це коли хлор у воді практично відсутній. Наприклад, в США його використовують для знезараження питної води. Й так воду можна пити з-під крану, адже хлору практично немає і він не впливає негативно на організм людини. А те, що ми бачимо в Хмельницькому, - це стовідсоткове порушення концентрації норм хлору у воді”, — пояснив лікар.

За його словами, згідно норм, дитина може перебувати у басейні годину або менше. Однак, якщо у воді буде велика концентрація хлору, то перебування буде небезпечним.

"При використанні води з великою концентрацією хлору знімається так звана “ліпідна мантія” - шар шкірного сала, який захищає шкіру. Внаслідок цього шкіра оголюється, пересихає, що зумовлює багато проблем. Якщо, наприклад, шкіра починає тріскатися, туди потрапляють мікроорганізми, які провокують запалення. Також хлор викликає майже завжди алергічні реакції - місцевий контактний дерматит. Крім того, хлор має потрійну дію: на шкіру, легені або носоглотку та очі. Також у людей, в яких є схильність до бронхіальної астми, хронічних захворювань легень, хлор може працювати як тригер, провокатор. Він може призвести до того, що хвороби, які не проявлялися, наприклад, як псоріаз, виникнуть після того, як людина потрапила в хлороване середовище”, - наголосив Літус.

Також лікар-дерматолог додав, що при виборі басейну варто звертати увагу на різні заходи, які використовують й альтернативні способи знезараження води. Так, існують хімічні та фізичні способи убезпечити воду. До хімічних належить хлор, кисень, а до фізичних - ультрафіолет. Хоча кисень менш негативно впливає на людський організм і швидше знезаражується у воді, використання альтернативних методів не завжди є економічно вигідним.

“Аби захиститися від надмірного рівня хлору у басейні, я б радив мати портативні датчики, які могли би показати, який рівень хлору у воді. По-друге, коли ви заходите в басейн, ви вже носом чуєте, сильно там пахне хлоркою, чи ні. Якщо ви зайшли і почули, що там сильний запах, я б не радив користуватися таким басейном", — наголосив лікар.

Окрім того, він радить після басейну обов'язково прийняти душ, щоб змити рештки хлору. Якщо в людини пересихає шкіра — після басейну та душу варто наносити крем-емолент — "так зване штучне шкірне сало, яке компенсує порушення ліпідної мантії на шкірі”.

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