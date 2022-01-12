ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник», що у Тростянці, знаходиться на приватизаційному аукціоні. Хлібзавод - державне підприємство. Він припинив свою діяльність понад 10 років тому.

Фонд Держмайна України

Наразі оголошений аукціон з приватизації пакету акцій, що належать державі. У приватні руки можуть перейти 48% статутного капіталу хлібозаводу.

Як повідомляється на сайті Сумської ОДА новий приватний власник отримає можливість повністю змінити управління підприємством, модернізувати обладнання і відновити виробництво хлібобулочних виробів у Тростянці.

Стартова ціна за 48% акцій "Залізничника" – 3 906 586 грн. Відбутися аукціон має 4 лютого 2022 року.

Фонд Держмайна України

За умовами продажу хлібзаводу покупець зобов'язаний протягом 30 днів компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду держмайна України по Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності. Сума компенсації 36 500 гривень, без ПДВ.

Фонд Держмайна України

Що відомо про "Залізничник"

Загальна площа ділянки заводу 18626 м кв.

На заводі займалися виробництвом хліба та хлібобулочних виробів, готували борошняні кондитерські вироби, торти та тістечка нетривалого зберігання.

ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» не має шкідливого виробництва, викидів та скидів забруднювальних речовин у навколишнє середовище, утворення і розміщення відходів.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber