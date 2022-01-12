ДБР затримала посадовця КМДА на отриманні "відкату" у майже 2 мільйони гривень

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали посадовця одного з комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації при отриманні 1,75 мільйона гривень. Він був учасником злочинної схеми одержання бюджетних підрядів.

"Прокурорами Офісу Генпрокурора спільно із слідчими та оперативними працівниками Державного бюро розслідувань викрито масштабну схему розкрадання коштів міського бюджету Києва, їх подальшого "відмивання" та надання і одержання неправомірної вигоди", — повідомили у пресцентрі ДБР.

Як відзначається, у схемі задіяні посадовці комунального підприємства Київської міської державної адміністрації, керівники та представники комерційних структур, а також співробітники правоохоронних органів. Правоохоронці ствердужують, що вони налагодили систему збору із підприємців "відкатів" з коштів, сплачених міським бюджетом за виконання робіт та послуг, а частину сум, отриманих від міста за підряди, суб‘єкти господарювання переводили у готівку і нібито "повертали" столичним посадовцям.

"Під час одержання 1,75 млн грн затримано керівника одного із комунальних підприємств КМДА, а також правоохоронця, який забезпечував реалізацію злочинної схеми", — відзначили у відомстві.

Що відомо

У травні перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що у столиці відбувається "навмисна дестабілізація роботи міських служб". Так, за два тижні було проведено понад 70 обшуків.

У червні мер Києва Віталій Кличко заявив, що йому постійно погрожують звільненням з посади голови КМДА, а силовики влаштовують обшуки в комунальних підприємствах.

Кличко назвав хвилю обшуків та кримінальних справ проти працівників столичних комунальних підприємств політично-мотивованим тиском.

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