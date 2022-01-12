У Чернівцях на сортуванні пластикових пляшок та скла заробили понад 950 тисяч гривень. Цю суму отримали за три місяці.
Про це йдеться Відповідь на запит від "Спецкомунтрансу"Відповідь на запит від Спецкомунтрансу.у відповіді Спецкомунтрансу на інформаційний запит Суспільного.
На Чорнівському полігоні зібрали понад 80 тонн ПЕТ-пляшок та 11 тонн скла. Сортували їх 19 працівників комунального підприємства "Спецкомунтранс". Відсортовані відходи здавати на переробку не мають куди, тому їх продають.
Працівникам за виконану роботу оплатилиУ суму входить Єдиний соціальний внесок, який вираховують з окладу. понад півмільйона гривень.
Що відомо
- Сміттєзвалище у Чорнівці є найбільшим у Чернівецькій області. Сюди щороку звозять понад 140 тисяч тонн сміття. У серпні цього року були заповнені два котловани сміттєзвалища. Міська рада планує розробити третій.
- Торік у серпні комунальне підприємство "Спецкомунтранс" отримало дозвіл на сортування сміття на полігоні.
- 12 листопада комунальне підприємство почало сортувати відходи. Це роблять вручну. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит Суспільного.