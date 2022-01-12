У Чернівцях на сортуванні пластикових пляшок та скла заробили понад 950 тисяч гривень. Цю суму отримали за три місяці.

Про це йдеться у відповіді Спецкомунтрансу на інформаційний запит Суспільного.

На Чорнівському полігоні зібрали понад 80 тонн ПЕТ-пляшок та 11 тонн скла. Сортували їх 19 працівників комунального підприємства "Спецкомунтранс". Відсортовані відходи здавати на переробку не мають куди, тому їх продають.

Працівникам за виконану роботу оплатили понад півмільйона гривень.

Що відомо