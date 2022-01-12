Щоб не возити в балонах: у лікарні на Черкащині збудували кисневу станцію

Кисневу станцію вартістю вісім із половиною мільйонів гривень збудували в Смілянській міській лікарні. Нині її готують до запуску, розповів Суспільному виконував обов'язків головного лікаря Олександр Озірський.

Наразі, зауважив медик, завершується оформлення відповідної документації. Поки що кисень не подають, додав лікар, та за декілька днів станцію введуть в експлуатацію.

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"Зараз у нас балонний кисень. Він розведений тільки по інфекційному відділенню, де лежать «ковідні» хворі, які потребують балонного кисню. Також поки що в нас у достатній кількості кисневі концентратори і ті, хто може бути без балонного кисню, знаходяться під ними", – розповів він.

Відтепер зникне потреба в щоденному підвезенні балонів з киснем до лікарні, зауважив лікар:

"Якщо кисень балонний, то треба постійно підвозити балони, заправляти їх. У нас їх достатня кількість, але у машину поміщається лише певна кількість. Щодня машина привозить, щоб був резерв, особливо перед вихідними".

Суспільне Черкаси

Кисневі концентратори потребують багато електроенергії, додав медик, забираючи кисень із приміщення (тобто кисень концентрується в масці). А в приміщенні, де знаходиться концентратор, його кількість поступово зменшується і необхідно постійно провітрювати.

Нову станцію розташують між інфекційним відділенням та основним корпусом, розповів медичний директор лікарні Анатолій Мусієнко. І додав: необхідність її будівництва була зумовлена тим, що лікарню визначили як заклад першої хвилі для госпіталізації хворих на коронавірус:

"При розповсюдженні коронавірусу заповнюють спочатку інфекційне відділення, а потім заповнюють ті відділення, де правильний маршрут для лікарні. Низку відділень перепрофілювали в ковідні – дитяче, терапевтичне, кардіологічне, хірургічне, неврологічне. Є хворі, які мають патологію і коронавірус одночасно. Це, наприклад, інсульт, інфаркт, цукровий діабет. Вони також потребують супроводу киснем".

Суспільне Черкаси

У самому приміщенні встановили дві ємності з рідким киснем та охолоджувальними елементами, а ще – вимірювальні прилади та труби розведення. Дві цистерни будуть періодично заправляти, пояснив медик.

На зведення станції спрямували 6 мільйонів 100 тисяч гривень субвенції з державного бюджету та 2 мільйони 400 тисяч гривень з обласного бюджету, повідомив Олександр Озірський.

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