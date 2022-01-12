Оновлене меню у вінницьких школах: у скільки обійдеться шкільний обід

У шкільних їдальнях Вінниччини з нового року оновили не лише меню, а й ціни на нього. Тож, у скільки тепер обійдеться до прикладу суп із галушками та салат із чорносливом, які готують за збірником Євгена Клопотенка — ми поцікавилася у шкільній їдальні села Корделівка. Директорка закладу Оксана Смук каже, через ціни на продукти, а також екзотичність деяких страв не всі рецепти Клопотенка включили до шкільного меню.

Оновлені норми шкільного харчування стали обов’язковими з 1 січня 2022 року.

Меню по-новому: що готують у Корделівській школі

У меню учнів Корделівської школи — перловий суп із томатами, відварна картопля із рибними котлетами, салат з буряком і чорносливом, а ще твердий сир, хліб та мандарини. Кількість солі у стравах обмежена, чай без цукру.

Фото: Суспільне Вінниця

Перед подачею все зважують, каже кухарка Анастасія Кучерук, бо так прописано у посібнику кулінарного експерта Євгена Клопотенка. Саме за його рецептами, зараз готують у шкільній їдальні.

"250 грамів перша страва, друга — 120-150 грамів, котлета — 70 грамів. Хліб 30-50 грамів, сир 15 грамів", зазначила кухарка Анастасія Кучерук.

Восьмикласниця Дарина Павлюк, каже харчування у шкільній їдальні і смачне, і корисне.

"Мені більше сподобалася картопля, а так, то все смачне. Котлета на пару, салати, дуже смачно і корисно", — каже учениця.

"Дуже смачно почали готувати", — розповів третьокласник Юрій.

Фото: Суспільне Вінниця

Вартість харчування

Обід коштує 25 гривень, каже директорка школи Оксана Смук. Діти пільгових категорій, а таких у школі 50 із 367 — харчуються коштом місцевого бюджету. Для кого обід за 25 гривень не по кишені пропонують інше меню — за 12 гривень. Такою, каже Смук була вартість обіду до нового року. Сюди входить одна гаряча страва, овочі та фрукти.

"Меню Євгена Клопотенка не дешеве, хто б там, що не говорив, але нам надавалася благодійна допомога — це борошно, олія, крупи. Потім школа самостійно заготовляла овочі, тому таким чином ми зекономили і зафіксували таку ціну. Щоденно зростає ціна на продукти, можливо цю ціну треба буде підіймати, може корегувати", пояснила директорка Корделівської школи Оксана Смук.

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У Калинівській територіальній громаді 28 шкіл. Вартість обідів коштує 25 гривень на день, це на 13 грн більше ніж було раніше.

Меню та його вартість змінились і у дитсадках. Їх у громаді — 18. Вартість харчування там зросла на 15 гривень, каже Оксана Блащенко, головний спеціаліст міського відділу освіти.

З посібника Клопотенка у Корделівській школі взяли не все меню, деякі страви — задорогі.

"Деякі страви ми побоялися взяти собі у меню, бо вони відрізняються від того, що діти їдять. Деякі — через їхню дорогу ціну. Наприклад, страви з булгура, які важкі у приготуванні. Не взяли крем-супи, до яких діти не готові. Але поступово — це меню будемо розширювати", — зазначила директорка установи.

Фото: Суспільне Вінниця

За словами директорки вінницького міського департаменту освіти Оксани Яценко, у кожній школі та кожному класі батьки самі обирають, на яку суму готуватимуть обіди для їхніх дітей. Єдине, аби воно не суперечило нормам здорового харчування, - каже Яценко.

"Приблизне меню є, але кожна школа має розробити своє. Змінено меню та норми харчування, тобто заборона червоного м'яса, яловичини, свинини, напівфабрикатів, а введено м'ясо птиці. Також збільшили в раціоні фрукти та овочі", — каже Яценко

Також, з 1 січня учням молодших класів шкіл Вінницької громади більше не компенсують частину вартості шкільних обідів коштом бюджету громади, каже Яценко. Раніше на день на харчування кожного учня 1-4 класів виділяли по 7 гривень, а решту вартості сплачували батьки. Водночас пільгові категорії учнів, а таких у громаді майже 5 тисяч, і надалі харчуються у школах безоплатно.

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