У полтавській лікарні відкрили відділення невідкладних станів

У першій лікарні Полтави відкрили нове відділення невідкладних станів. Його облаштували на базі колишнього травматологічного пункту, пульмонологічного та приймального відділень. Про це Суспільному розповів завідувач відділення екстреної меддопомоги закладу Андрій Огеренко. На ремонт та обладнання витратили понад 75 мільйонів гривень.

Лариса Ромасенко прийшла на обстеження до ендоскопічного кабінету першої лікарні Полтави. Жінка – перша пацієнтка, яку прийняли у новому відділенні невідкладних станів. Його у медзакладі відкрили 12 січня.

"Я прийшла на планове обстеження з метою зробити гастроскопію. Тепер мені дуже буде зручно, адже в одному місці можна пройти усі обстеження", – каже полтавка Лариса Ромасенко.

фото: Суспільне Полтава Відділення невідкладних станів у першій лікарні Полтави

"Проводиться обстеження та оперативні ендоскопічні втручання, як для пацієнтів із невідкладними станами, так і для пацієнтів, які звернулися за плановою медичною допомогою. Зображення виводиться на монітор, зображення високої якості, що дає можливість діагностики ранніх пухлинних утворень шлунка, ободовидної кишки", – говорить ендоскопіст, хірург 1-ї лікарні Полтави Денис Янченко.

Це відділення створили на базі колишнього травмпункту, приймального та пульмонологічного відділень.

"У приймальне відділення зверталося від 50-ти до 70-ти пацієнтів. Якщо ми візьмемо приблизні цифри і порахуємо, це 100-120 людей за добу. Сьогодні у нас є можливість збільшити майже удвічі. Міський травматологічний пункт зберігся у структурі нашого відділення", – розповідає завідувач відділення екстреної меддопомоги 1-ї лікарні Полтави Андрій Огеренко.

фото: Суспільне Полтава Відділення невідкладних станів у першій лікарні Полтави

"До цього часу приймальне відділення в структурі лікувального закладу мало усього 73 квадратні метри. Це зовсім маленька кімнатка, не зовсім зручно. Наразі це відділення має загальну площу більше тисячі квадратних метрів", – говорить директорка 1-ї лікарні Полтави Ганна Селькіна.

У відділенні є ще й гіпсувальна, ургентна операційна, рентген-кабінет та кабінет комп’ютерної томографії. В останніх працюватиме Катерина Клєстова.

"Як тільки напруга пройшла, отримує лаборант зображення. І як тільки все обстеження проведене, як тільки закриваємо зображення, одразу за декілька секунд лікар-рентгенолог отримує зображення. А в подальшому по локальній мережі лікарні отримують (зображення – ред.) хірурги, травматологи, терапевти, неврологи", – каже завідувачка рентгенологічного відділення 1-ї лікарні Полтави Катерина Клєстова.

фото: Суспільне Полтава Кабінет у відділенні невідкладних станів

Відділення поділили на кілька зон. В одній прийматимуть пацієнтів, яких привезла швидка допомога, а в іншій – решту людей. Є також окремий бокс для людей із підозрою на інфекційні хвороби.

Ремонт у приміщенні першої лікарні Полтави, де створили відділення невідкладних станів, тривав від початку 2021-го року. На ці роботи та обладнання витратили понад 75 мільйонів гривень. Із них 55 мільйонів – гроші з держбюджету, решта – із бюджету громади, розповів тимчасово виконувач обов’язків голови обласної адміністрації Дмитро Лунін.