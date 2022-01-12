Кого і як лікуватимуть у хоспісному відділенні в Хмельницькому

За перший тиждень день роботи до відділення хоспісної та паліативної допомоги Хмельницької міської лікарні не поступило жодного пацієнта. Про це Суспільному розповів завідувач відділення Володимир КУдла. За його словами, нове відділення розраховували на 30 пацієнтів із невиліковними хворобами. Тим, хто може потрапити до хоспісу, направлення надає сімейний лікар. Які саме пацієнти обслуговуватимуться у відділені і як загалом надається допомога в обласному центрі важким хворим та людям з невиліковними хворобами, дізнавалося Суспільне.

За перший тиждень роботи відділення було 5 претендентів на госпіталізацію, але вони не підійшли за критеріями, розповідає завідувач Володимир Кудла. За його словами, в хоспіс потраплять важкохворі, життя яких підходить до кінця.

"Хворі на онкологічні захворювання четвертої стадії, хворі після перенесеного інсульту, які потребують медичного та соціального догляду, хворі в термінальних стадіях решти хвороб. Тобто, сюди поступають пацієнти, які потребують знеболюючої терапії", - каже лікар. За його словами, хоспісних хворих з міської громади за направленням сімейного лікаря спочатку оглядатимуть в приймальному відділенні міської лікарні, а тоді направлятимуть сюди.

Родичка хворої на четверту стадію раку хмельничанки, каже, збирається помістити її на лікування в хоспісне відділення. За її словами, аби хоч трохи допомогти: "Я знаю, що там лікарі спеціалізовані, ліжка спеціальні. Я би дуже хотіла, щоб хоча б трошки стан її покращився, коли вона там перебуває. Ми лікувались, операція була. Просто стан погіршується, з кожним днем все гірше й гірше".

Зараз за важкохворою доглядають лікарі з бригади паліативної допомоги, яка діє в місті вже чотири роки. Лікар-хірург бригади Дмитро Лебедюк каже, що за день обслуговують до десяти пацієнтів: "Це люди з онкологічними захворюваннями, люди з інсультами. Важкі хворі, які не можуть прийти в медичний заклад, щоб їм надали допомогу. В першу чергу, це спілкування з пацієнтом, надання йому психологічної консультації".

Соціальний працівник бригади Григорій Ратушняк каже: психологічної допомоги в таких випадках можуть потребувати і близькі. "Проводиться психологічний супровід після втрати. Якщо людина помирає, психолог так і надалі працює з цією людиною, якщо в цьому є потреба", - додає соцпрацівник.

Завідувач хоспісного відділення Володимир Кудла каже: хоспісне відділення є якіснішою альтернативою бригаді саме для хворих, життя яких добігає до кінця.

"В цей період хвороба протікає з такими симптомами, що витримати біль, наприклад, дуже важко. І вони потребують призначення наркотичних знеболюючих засобів з інтервалом в три-чотири години. І в умовах квартири, в умовах домівки, де доглядають рідні, які не мають фахової медичної освіти і не мають можливості застосовувати ці препарати самостійно, мусять викликати бригаду, яка приїздить і вводить ці препарати. Бригада з іншого кінця міста кожних три години приїздити не може", - каже Володимир Кудла. За його словами, перебування в хоспісному відділенні – безкоштовне, на кожного хворого Національна служба здоров’я України виділяє 18 тисяч гривень на увесь термін перебування.