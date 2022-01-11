Підозрюваним у викраденні підприємця з Полтавщини обрали запобіжні заходи

Взяли під варту чоловіків, яких підозрюють у викраденні 55-річного фермера з Полтавщини, розповіла Суспільному речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.
Запобіжні заходи трьом підозрюваним у викраденні та незаконному утриманні підприємця обрали у Пирятинському районному суді. Їм призначили тримання під вартою без права внесення застави, розповіла Юлія Кваша.
Двом чоловікам запобіжні заходи обрали 10 січня. А 40-річного чоловіка, який, за даними слідства, переховувався на Одещині, взяли під варту 11 січня, додала речниця.
Їх дії кваліфікують за такими статтями Кримінального кодексу України: "Готування до умисного вбивства", "Вимагання", "Незаконне заволодіння транспортним засобом" та "Незаконне позбавлення волі".
Що відомо:
- 30 грудня 2021 підприємець виїхав автомобілем із Пирятина в напрямку Києва. 1 січня 29-річний його родич звернувся до поліції, що тесть мав приїхати до нього в гості напередодні, але цього не сталося. Автівку зниклого підприємця виявили у Київській області.
- Правоохоронці затримали 26-річного та 35-річного чоловіків. За інформацією слідства, вони спланувалита підготувались до вбивства підприємця: придбали надувний човен, трос та гантелі, повідомили у Департаменті карного розшуку.
- Як повідомляли на сайті Головного управління Полтавщини, підприємця майже тиждень незаконно утримували, вимагали від нього гроші, а також переписати на них бізнес і нерухоме майно.
- Третій підозрюваний, 40-річний чоловік, переховувався на Одещині. Його затримали 10 січня, розповіла речниця Лубенського райуправління поліції.