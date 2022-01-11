Підозрюваним у викраденні підприємця з Полтавщини обрали запобіжні заходи

Взяли під варту чоловіків, яких підозрюють у викраденні 55-річного фермера з Полтавщини, розповіла Суспільному речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.

Запобіжні заходи трьом підозрюваним у викраденні та незаконному утриманні підприємця обрали у Пирятинському районному суді. Їм призначили тримання під вартою без права внесення застави, розповіла Юлія Кваша.

Двом чоловікам запобіжні заходи обрали 10 січня. А 40-річного чоловіка, який, за даними слідства, переховувався на Одещині, взяли під варту 11 січня, додала речниця.

Їх дії кваліфікують за такими статтями Кримінального кодексу України: "Готування до умисного вбивства", "Вимагання", "Незаконне заволодіння транспортним засобом" та "Незаконне позбавлення волі".

Що відомо: