Єпархія католицької церкви в Римі засудила похорон 44-річної колишньої членкині ультраправої партії Forza Nuova ("Нова сила"). Труну з покійною жінкою занесли під церкву, обгорнувши в прапори зі свастикою — символом, "який не має нічого спільного з християнством".
Про це повідомляє ANSA.
За словами священника Алессандро Зенобі, єпархія не знала про спосіб, у який відбудеться похорон, і не давала на нього дозволу. Використання свастики він назвав "серйозним, образливим і неприйнятним експлуатуванням ідеології".
Як повідомляє Corriere della Sera, похорон відбувся 10 січня біля церкви святої Лучії в римському районі Праті. У ньому брали участь кількадесят членів "Нової сили", частина з яких раніше брала участь у воєнізованих угрупованнях. Ховали Алессію Оджелло, яка померла 7 січня під час операції через тромбоз.
Тітка загиблої написала у Facebook, що не підтримала ідею обгорнути труну з чоловіком у свастику. "Ми повністю відмежовуємося від подій, що відбулися під церквою, про які ми не знали і які Алессія жодним чином не схвалила б. Ми б ніколи не дозволили і не схвалили того, що відбулося", — зазначила вона.
Із засудженням події виступила і єврейська спільнота Рима, яка заявила, що публічне демонстрування нацистської символіки в "місті, де євреїв депортували нацисти та їхні колаборанти", недопустимо.
Як зазначає Corriere della Sera, поліція Рима розпочала розслідування обставин похорон. Чи загрожує відповідальність їхніми організаторам, наразі невідомо.
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