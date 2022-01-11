Концерт "Нова радість стала" провели в Ужгородському замку

Концерт "Нова радість стала" влаштували 11 січня в каплиці Ужгородського замку. Його організували о 14 годині для вихованців чотирьох дитячих будинків сімейного типу з Ужгородського району. Про це Суспільному повідомила організаторка Вікторія Горінецька.

Вертепне дійство відвідувачам показали діти-прихожани Горянської ротонди. Кожен учасник Вертепу виконував роль. Артем Ренетдзей був царем Іродом.

"Моїми обов’язками було вивчити слова й знати колядки співати, більше нічого, — розповів він. — Мені було приємно, бо ми прославляли Господа Бога, який народився".

Суспільне Закарпаття

Хлопчик додав: готувалися близько двох тижнів.

Анастасія Поневач грала Смерть. Каже: ця роль їй подобається більше, ніж інші.

"Я готувалася тиждень. Мені дуже подобається виступати у Вертепі", — сказала вона.

Настоятель Горянської ротонди Богдан Савула каже: до Вертепного дійства долучилося 30 дітей.

"Загалом ми готуємося близько трьох тижнів, від святого Миколая. Щороку в нас є такі Вертепні дійства, — розповів чоловік. — Ми маємо багато всього готового, тому що реквізити й костюми маємо вже роками приготовленими, тому лише підбираємо дітей під відповідні ролі, роздаємо слова і таким способом готуємося до Різдва. Це дуже важливо, тому що таким способом передається та атмосфера Різдва, а також можемо побачити ті події, які нас можуть переносити в той момент, коли народжувався Христос, тобто це таке наше бажання відтворити ті події, які були пов’язані саме з Різдвом Христовим".

Суспільне Закарпаття

Під час заходу семінаристи Ужгородської греко-католицької академії імені Теодора Ромжі співали для відвідувачів колядки.

Семінарист Іштван Удут розповів: виконували відомі закарпатські колядки "Бог ся рождає", "Скинія всезлатая", "Небо і Земля".

"Також співали і ті колядки, які в нас співалися, які співаються в різних районах, бо наша семінарія багата хлопцями з різних районів Закарпаття, і кожен семінарист, який приходить з іншого району, приносить щось своє в семінарію, тому в нашому репертуарі є дуже багато колядок", — пояснив Іштван Удут.

Організаторка концерту Вікторія Горінецька каже: такі заходи в Ужгородському замку проводять не вперше.

"Це святкування було націлене на справи милосердя, справи добра, адже запрошені були діти-вихованці з будинків сімейного типу, з дитячих будинків сімейного типу. У сьогоднішньому святі взяли участь і парафія Покрови Пресвятої Богородиці, які з чудовим Вертепом виступили, і прозвучали старовинні колядки у виконанні семінаристів академії Теодора Ромжі", — розповіла вона.

Тривав концерт "Нова радість стала" близько години.

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