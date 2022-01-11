Виставку ляльок в традиційних костюмах країн світу відкрили в Ужгороді

Виставку "Українські ляльки мандрують світом" відкрили 11 січня в обласному скансені в Ужгороді. На ній представили мотанки в традиційних костюмах із 30 країн Європи, Південної Африки, а також Бразилії. Про це розповів директор музею Василь Коцан. За його словами, започаткували захід українські майстрині, які живуть за кордоном.

У португальські та бразильські, італійські й іспанські, словенські та чеські костюми вдягнені ляльки-мотанки на мандрівній виставці. На вбранні є вишивка, мереживо та застібки. Мають ляльки намисто, а на деяких є й сережки. В центрі залу – мотанки з українськими костюмами. Це – волинянка, поруч з нею – у синьо-білому вбранні – миколаївчанка.

Суспільне Закарпаття

Наталія Стегура роздивляється зараз виставку. Жінка – Заслужена майстриня народної творчості України, вона займається керамікою.

"Я бачила дуже багато цих ляльок, але скільки споглядаю — все нові є й нові, — каже жінка. — І далі захоплююся більше цим неймовірним трудом і золотими руками цих майстринь. Одна справа — відтворити орнамент, крій, народні строї у звичайному і форматі. А інша — зробити настільки скрупульозні, ідеально мініатюрні речі, щоб вони дійсно не були спотворені, щоб були витримані всі пропорції й сама ця лялька, цей витвір мистецтва, був просто ідеальним".

Суспільне Закарпаття

На виставці представили 82 мотанки, вбрані у традиційні костюми 30-ти країн світу. Ляльки виготовляли близько сорока українських майстринь, – розповів директор Закарпатського музею народної архітектури та побуту Василь Коцан. Самих лялькарок на відкритті не було, з ними спілкувалися через відеозв’язок.

"Засновниками цього виставкового проєкту є майстрині-лялькарки українки з діаспори, — розповів Василь Коцан. — Це Ніна Хаген з Осло, Норвегія, а також Наталія Золочевська із міста Бремен у Німеччині. Саме ці дві майстрині поступово об’єднали навколо себе значну когорту майстринь різних країн Європи. За задумом, така виставка мандруватиме всіма країнами Європи зокрема й Україною. У якій країні проводиться ця виставка, то залучаються майстрині саме з цієї країни".

За словами Василя Коцана, виставка триватиме в Ужгороді до кінця січня.

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