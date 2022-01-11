Понад 50% звернень до травмпункту Полтави пов’язані із ожеледицею – травматолог

Більше половини пацієнтів, які звернулися 11 січня до травматологічного пункту першої лікарні Полтави, травмувалися через ожеледицю, розповів Суспільному травматолог закладу Віктор Родик. Це пов’язано із слизькими дорогами та тротуарами. За даними ж міського відділу оперативного реагування, дороги і тротуари комунальники чистять майже цілодобово.

До травматологічного пункту першої лікарні Полтави приїхала Світлана Співаченко. Вона зранку впала на подвір’ї біля свого будинку.

"Йшла через дитячий майданчик, а там лід – і я стала. У мене "світилося" так у голові, що я ледве піднялася. Перелом, це точно. Чому? Тому що я вже ламала праву руку, і я знаю, що такі точно симптоми. Біль дуже гострий такий. Важко і боляче дуже", – каже полтавка Світлана Співаченко.

фото: Суспільне Полтава Ожеледиця у Полтаві

Із травмами через ожеледицю на дорогах і тротуарах до медзакладу звертається понад половина пацієнтів. Станом на 16-ту годину із 24-х людей 15 приходили саме через це, говорить Віктор Родик. За його словами, кількість падінь через ожеледицю збільшилася з кінця минулого тижня.

"Переломи променевої кістки або забої. Також є розтягнення зв’язкового апарату гомілково-ступневого суглобу, також переломи кісточок гомілки. Більшість пацієнтів – це амбулаторні, слава Богу. Але є випадки, коли потрібно і оперувати. Це якщо переломи зі зміщенням, які не зростуться в гіпсовій лангеті чи пов’язках", – говорить травматолог травмпункту 1-ї лікарні Полтави Віктор Родик.

Дороги, тротуари та внутрішньобудинкову територію комунальники чистять майже цілодобово, розповів начальник міського відділу оперативного реагування Роман Широких. Скільки саме людей та техніки працює не назвав.

"Одночасно працюють і представники ЖЕО № 2, які обробляють, і тротуарну частину в межах своєї компетенції, і внутрішньоквартальні дороги в межах своєї компетенції. Також працюють і підрядні організації, які займаються прочисткою проїжджої частини, тротуарної частини. У тому числі з обробкою тротуарної частини і проїжджої частини сіллю і піщано-сільовою сумішшю", – повідомляє начальник відділу оперативного реагування Полтавської міськради Роман Широких.

фото: Суспільне Полтава Травматологічне відділення полтавської лікарні

"Йшли зараз вулицею Пушкіна, дуже слизько, звернули на вулицю Рози Люксембург (Раїси Кириченко – ред.), теж нею йшли, теж дуже слизько. Я сама сьогодні (11 січня – ред.) впала, трохи забила руку. Можна сказати, що добре приземлилася, що тільки забилася", – каже жителька Полтавської громади Ірина Кривоніс.

"Потихеньку, помаленьку треба йти, тому що можна упасти, розумієте, слизько. Якби воно прочищено, то не так би було. Правцівники-двірники не в змозі усе зробити. Пісок завезли, посипають", – говорить полтавець Микола Проценко.

Ожеледиця на дорогах з’явилася через теплу погоду та опади – дощ та сніг, говорить синоптикиня Олена Панченко.

фото: Суспільне Полтава Травматологічний пункт у Полтаві

"Мокрий сніг зі зниженням температури повітря, яке розпочалося вже учора (10 січня – ред.) наприкінці дня і продовжувалось вночі та сьогодні (11 січня – ред.) вдень продовжується, звичайно, це все замерзло, і утворилось те, що ми називаємо ожеледицею", – розповідає синоптикиня обласного гідрометцентру Олена Панченко.

За словами синоптикині обласного гідрометцентру Олени Панченко, ожеледиця на дорогах Полтавщини протримається ще два дні. А від 14-го січня температура повітря поступово підніметься до нуля градусів, що призведе до відлиги. А загалом коливатиметься температура в області до кінця січня.