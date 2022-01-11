Котельні, які обслуговують три школи Ужгорода та дитсадок, перебувають в аварійному стані. Щодо їхнього стану 11 січня в Ужгородській міській раді провели позапланове засідання комісії з питань ТЕБ та НС, — повідомляють на сторінці Ужгородської міської ради в мережі Facebook.

Йдеться про школи № 9, 12, 15 та дитсадок № 8.

За словами директора дитсадка Олега Пагулича, в котельні, яка обслуговує школи №12, 15, а також дитсадок, повноцінно діє тільки один з двох котлів. "Другий котел постійно в аварійному стані, він постійно ламається, зупиняється, ремонтується, а інший, я так розумію, не має можливості обігріти всі ці заклади", — сказав Олег Пагулич.

Він додав, що тепер в закладах опалення то з’являється, то зникає."У нашому дитсадку з 11 груп у 3 групах холодно, деякі групи об’єднані і де потрібно — ми догріваємо електрикою", — розповів директор дитсадка № 8.

"Щоб якнайшвидше вирішити питання із забезпеченням повноцінного навчального процесу, потрібно придбати котли, а для цього – виділити фінансування із резервного фонду бюджету Ужгорода", — йдеться в повідомленні міськради. Це питання вирішуватимуть на позачерговій сесії, яку призначили на 13 січня.

Що відомо:

У жовтні 2020-го ця котельня, яка обігріває дві школи та дитсадок, вже була в аварійному стані. Через заклади були без опалення.

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