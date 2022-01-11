У сумських школах почали годувати учнів за новим меню. Що змінилось

У сумських школах другий день годують учнів за новими нормами. Постанова кабінету міністрів "Про затвердження норм харчування в закладах освіти" остаточно набула чинності з 1 січня. Нове меню деякі заклади почали вводити ще торік, тепер воно стало обов’язковим. Що змінилось у меню школярів – далі у матеріалі.

У групи подовженого дня сумської четвертої школи на обід 11 січня був суп, вінегрет, овочеве рагу, твердий сир та чай.

Фото: Суспільне Суми

Серед школярів про їжу думки різні. Першокласнику Сашкові усе сподобалось, каже їв і суп, і картоплю, і чай пив. Соломії однолітці Сашка суп прийшовся до смаку, а от вінегрет вона не любить. А от їх однокласник Макар говорить, що не обідав, бо нічого не сподобалось.

Знадобиться не менше як рік, щоб з’ясувати, наскільки страви підходять дітям, адже кожне меню сезонне і розраховане на чотири тижні, каже директорка школи Тетяна Волкова.

Фото: Суспільне Суми

На її думку, від харчових звичок дітей, отриманих вдома, залежить їх готовність до змін у школі.

"На сьогодні цукор обмежено, це десять грамів на 100 грамів продукту. Це обмежена кількість солі, обмежено хліб, ми можемо тільки зерновий давати дітям, а раніше ми могли купувати. Заборонені мучні продукти повністю, це ті пиріжки та булочки, які ми випікали й в принципі, діти їх любили. Змінена кількість мучних виробів, це стосується макаронів. У нас є вони в меню, але це тільки вищих сортів. На сніданок можна тільки м’ясо курку, іншого м’яса не можна. Тож всі страви, які в нас будуть м’ясні – котлети, бефстроганов – це тільки курка" – розповідає директорка школи №4 Тетяна Волкова.

Кухар Світлана Петренко розповідає, що рецепти приготування їжі не дуже ускладнилися, але раціон урізноманітнювали. З’явилася оливкова олія, нові крупи, наприклад, булгур, а також соки без цукру.

Фото: Суспільне Суми

"Трішки ми солі зменшили, цукру зменшили, більше овочів, більше фруктів почали давати. Пудингу ми не готували ще, сьогодні (11 січня - ред.) перший раз ми його готували, ну діти поїли. Рагу давали – ми його раніше діткам не давали. Палички курячі – дітки їдять із задоволенням", – говорить кухар Світлана Петренко.

У їдальні четвертої школи харчуються учні початкової школи, а також кілька пільговиків-старшокласників, для них готують окремо. За новими нормами не можна готувати однакову їжу для всіх школярів, від 6 до 11 років передбачені три різні схеми харчування за віком.

"Все по новому, цікаво дуже, смачно. Але сьогодні (11 січня) другий день тільки, тому ще не зрозуміло, чи буде надалі подобатися це харчування, чи ні. Я вважаю, що ці інновації повинні бути. Лише потрібен час, щоб зрозуміти, чи подобається харчування це, чи ні", – говорить мама третьокласника Катерина Лущик.

Фото: Суспільне Суми

Сніданки затверджує Держпродспоживслужба, обіди – директор школи. Меню складають у школі, але з урахуванням нових вимог, згідно з технологічними картами харчування Міністерства освіти. У Держпродспоживслужбі кажуть, що нові норми почали вводити у 2021 році.

"При погодженні сезонного меню на початок нового навчального року вже враховувались всі ті заборони, які були визначені цими документами. Так, дійсно, закладам освіти було надане право закінчити договори з постачальниками до кінця 2021 року, які були укладені, але разом з тим заборонених продуктів, таких, як ковбасні вироби, консерви промислові – вже не було. Зникла кондитерська продукція, яка містить консерванти, штучні ароматизатори. Розширився перелік в меню молочної продукції, сезонних овочів, фруктів та ягід, можливо в зимовий період використовувати заморожені фрукти, для цього потрібні бути технологічні умови на харчоблоках", – пояснює начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в Сумській області Валентина Тищенко.

За словами Валентини Тищенко, окрім нових продуктів, харчування має урізноманітнитися тим, що меню не двотижневе, як було раніше, а розраховане на чотири тижні, тож повторюваність страв зменшилася.

Також Валентини Тищенко розповіла, що впровадження нових норм харчування покладається на керівників закладів, а держпродспоживслужба проводитиме тільки планові перевірки навчальних закладів.

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