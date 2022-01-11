Захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі знизилася на 12,6%. Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

За тиждень, з 3 по 9 січня, на ГРВІ та грип захворіли 2 395 жителів Одеси. Майже 70% з них – діти. Такі дані у 2,4 раза нижчі за епідемічний поріг. Співробітники центра хвороб зазначили, що наразі в Одесі спостерігають циркуляцію вірусу грипу А.

Також в місті знизився рівень захворюваності на коронавірус – в 1,8 раза у порівнянні з попереднім тижнем. Наразі в Одесі продовжують лікуватися від Covid-19 4 848 людей.

За даними Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, протягом найближчих 6-8 тижнів більш як 50% населення Європи можуть інфікуватися штамом COVID-19 "Омікрон" у разі, якщо зберігатиметься поточний рівень поширення хвороби.

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