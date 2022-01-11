Через порив без тепла залишилось дев'ять будинків, школа і банк у Рівному

У Рівному без тепла тимчасово залишилися мешканці кількох багатоповерхівок та школа №9. Прорив труби на кільцевій розв'язці, на перетині вулиць Відінської та Степана Бандери, працівники "Рівнетеплоенерго" виявили 10 січня. Зранку 11 січня аварію почали ліквідовувати, у під вечір роботи завершили.

У дев'ятій школі – понад вісімсот учнів й 65 працівників. Про те, що у навчальному закладі не буде тепла, тут дізналися зранку 11 січня, повідомив очільник школи.

"До початку навчального, робочого дня нам зателефонували, сказали, що на теплотрасі трапилася аварійна ситуація, буде відключення тепла до школи. Якщо не буде усунено до кінця дня, будемо приймати рішення якесь, можливо, про скорочення уроків", – каже директор школи №9 Іван Іщук.

Суспільне Рівне

Не стало тепла у банку на вулиці Степана Бандери та у дев'яти будинках на вулиці Відінській і Марка Вовчка.

"Системи старі, все ламається. Будемо сподіватися, що все буде добре. Поки що не холодно в хаті, тепло тримається", – розповідає рівнянка Вікторія Курашик.

У будинку за адресою Марка Вовчка, 48 проживає Микола Ярмольчук. Чоловік розповів, що відключення тепла за 30 років, відколи він тут живе, у будинку періодично траплялися. Цьогоріч це перше відключення.

"Стабільна температура 20, 21 градуси. І градусник висить, бачте, в коридорі. В кімнатах все ж тепліше. Бо тут вхідні, вихідні двері часто відкриваються. На теплопостачання, так скажу, не жаліємося. Зараз в нас 19 градусів тепла", – розказує Микола Ярмольчук.

Суспільне Рівне

Причина аварії – прорив трубопроводу. Комунальники його замінюють.

Суспільне Рівне

"Вранці ми почали працювати, вчора виявили все. Труби старі, ще радянського типу. Рвуться, не витримують навантаження, от порвалася, міняємо. Роблять по можливості. Тут дві бригади, вже навіть три буде. Працюємо, щоб скоріше дати людям тепло", – коментує працівник Рівнетеплоенерго Олег Лебідь.

Суспільне Рівне

Станом на 16:00 постачання тепла відновили у трьох будинках.

"На даний момент частина будинків вже знову повернено, підключено до мережі. І на кінець дня планується повністю відновити теплопостачання, після завершення ремонтних робіт", – уточнив речник Рівнетеплоенерго Олексій Кривошеєв.

ДОПОВНЕНО

О 17:14 на сторінці "Рівнетеплоенерго" повідомили, що ремонт завершено і відбувається відновлення теплопостачання.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram