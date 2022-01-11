Більшість друкованих засобів масової інформації в Україні відтепер мають виходити українською мовою. Відповідні норми Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набули чинності 16 січня. Для переходу на державну мову в газет і журналів було понад 2,5 роки, від ухвалення закону. Тепер за порушення штрафуватимуть.

Згідно зі статтею 25 мовного закону, друковані ЗМІ в Україні, які виходять іноземною мовою, повинні забезпечити випуск україномовного примірника, який не відрізнятиметься за змістом та номером від примірників іншими мовами.

"Друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день", – сказано у статті 25 Закону.

Крім цього, ЗМІ, що друкуються іноземними мовами, можуть поширюватися за передплатою за умови, якщо забезпечена можливість передплати цих ЗМІ в Україні українською мовою. Засновники друкованих ЗМІ зобов'язані виготовляти, публікувати та доставляти обов'язковий примірник номерів державною мовою. Крім цього, у всіх місцях поширення друкованих ЗМІ, друковані засоби масової інформації видані українською мовою мають становити не менше 50% назв. А якщо у місці поширення друкованих ЗМІ присутні назви іноземними мовами, також повинна бути доступна версія українською мовою.

На кого не поширюється норма статті 25

Вимоги статті 25 не поширюються на друковані засоби масової інформації, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти українською мовою. У таких випадках обов’язковий примірник номерів виготовляється відповідною мовою видання.

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Про штрафи за порушення

За перше порушення вказаної норми закону для ЗМІ передбачено штраф у розмірі від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне порушення — від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів. Право притягати до відповідальності має Уповноважений з захисту української мови.

Текст мовного закону був опублікований у газеті "Голос України" 16 травня 2019 року. Відповідно до норм перехідних положень Закону, стаття 25 мала набути чинності через 30 місяців після дати публікації закону.

Для місцевих друкованих ЗМІ названі норми статті 25 Закону наберуть чинності 16 липня 2024 року.

Що відомо

З 16 січня набули чинності окремі норми закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, згідно з яким мовою обслуговування споживачів є державна мова.

61,7% українців підтримують перехід сфери обслуговування українською мовою, 34% не підтримують. Таку інформацію оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології 2 лютого 2021 року. За їхніми даними, ці зміни підтримує 79% жителів заходу та 66% центру України, найменше – жителі сходу 38%.

Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної” був прийнятий Верховною радою 25 квітня 2019 року.

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