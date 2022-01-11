Один із найбільших енергопостачальників Великої Британії Ovo Energy порадив своїм клієнтам зекономити на комунальних послугах "обіймами зі своїми домашніми улюбленцями та коханими" та "крутінням хулахупа". Після критики компанія вибачилася.

Про це повідомляє Financial Times.

Через зростання цін на газ у Європі, викликаних холодною зимою, перебоями з роботи атомних електростанцій у Франції та скороченням експорту газу з Росії, вартість опалення для британців у 2022 році може зрости удвічі.

Як підрахувала Національна кампанія за енергетику, до квітня 2022 року кількість британців, які не матимуть достатнього опалення, може зрости з понад чотирьох мільйонів до шести. А вартість газу для домогосподарств, за прогнозами неурядової організації, зросте з 467 до 944 фунтів стерлінгів.

На цьому тлі Ovo Energy виклала на своєму сайті 10 порад клієнтам, як зекономити на опаленні. Серед них були такі, як "обійми з домашніми тваринами й коханими", змагання з дітьми з крутіння хулахупа, відмова від алкоголю, прибирання дому і вживання більшої кількості води.

Глава комітету з питань бізнесу британської Палати громад Даррен Джонс у розмові з Financial Times розкритикував поради Ovo Energy: "Казати, що треба вдягти светр замість збільшити тепло, якщо людина його не може дозволити, в такі складні для багатьох родин часи, — це просто образа".

Як повідомляє The Times, інші депутати Палати громад назвали поради Ovo Energy "депресивними" і "нетактовними". Хоча, приміром, колишня членкиня британського уряду Тереза Вільєрс вважає, що компанія розробила їх із найкращими намірами.

Зрештою Ovo Energy видалила поради з економії на теплі й вибачилася перед клієнтами: "Ми працюємо над пошуком суттєвих рішень для розв’язання енергетичної кризи і визнаємо, що зміст нашого допису був непродуманий і некорисний. Нам соромно, і ми просимо вибачення".

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу