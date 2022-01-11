У Києві на проспекті Перемоги в Шевченківському районі близько 6 ранку 7 січня пограбували журналіста Андрія Куликова. За його словами, четверо молодиків оточили його та завдали щонайменше три удари в область голови, пограбували і втікли. Поліція відшукала нападників — двом оголошено підозру у вчиненні злочину. Їм загрожує тюремний строк до 6 років. Зараз Куликов почувається нормально, після нападу поспілкувався із Суспільним.

"Підійшли четверо молодиків, взяли у напівкільце і зі словами "дай закурить", однак дати закурити я не встиг. Тоді був вигук "90-ті повертаються — це гоп-стоп", після завдали принаймні три удари по голові, як мені здалося тоді дуже сильні", — розповідає Куликов.

За словами журналіста напад точно не був пов'язаний із його професійною діяльністю, однак нападники діяли швидко та за "відпрацьованою схемою.

"Повалили на землю та ще кілька разів штовхнули ногами, потім почали вимагати, аби віддав гроші, банківські картки та все цінне, що було. Під погрозами я віддав готівку, одну з банківських карток. Але телефон я не хотів віддавати, тоді вони вихопили його у мене з рук. Одночасно один із них професійно і дуже швидко випотрошив мій рюкзак, що був у мене на спині", — поділився засновник Громадського радіо.

"Було видно, що це відпрацьована схема судячи з того, як вони розсипалися навколо мене ланцюжком. Це все відбувалося для мене близько хвилин п'ять, не більше", — додав він.

Після пограбування нападники втекли, Куликов пішов до найближчого відділку поліції, аби отримати допомогу. Куликов повідомив, що запаху алкоголю від них не було, однак один молодик мав дуже блискучі очі.

За дві години поліція затримала двох із чотирьох нападників, їх виявили у одному із хостелів столиці. Нині вони перебувають під вартою, їм оголошену підозру — кожному загрожує до 6 років тюремного строку.

"Грабіжниками виявилися раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області та 23-річний мешканець Волинської області, який наразі перебуває у статусі обвинуваченого за крадіжку. Їм загрожує до шести років тюремного ув’язнення. Правоохоронці перевіряють причетність ще двох осіб до пограбування", – повідомляють у поліції.

Сам журналіст відбувся синцем під оком, здертим шкірним покровом на голові, кількома забоями під правою лопаткою та великим синцем на нозі.

Куликов добре відзначив роботу поліція, яка викликала швидку та оперативно відшукала кривдників.

"Я хочу, щоби ті люди, які опиняються у подібній ситуації, або їм загрожує подібна ситуація, більше довіряли поліції. На своєму гіркому досвіді переконався, що є справжні професіонали, які вміють застосовувати весь спектр повноважень та навичок, які у них є", — відзначив Куликов.

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